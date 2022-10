Najnowszy sondaz. Prawo i Sprawiedliwość ze stabilnym poparciem, Koalicja Obywatelska traci, PSL znów przekracza próg. SPRAWDŹ wyniki

W sondażu chęć głosowania na Zjednoczoną Prawicę zadeklarowało 36 proc. badanych, co wynik taki sam jak w poprzedniej fali naszych badań.

Na Koalicję Obywatelską chce głosować 28 proc. respondentów, co oznacza spadek o 2 punkty proc. w porównaniu z poprzednią falą.

Na Polskę 2050 wskazało 10 proc. badanych - a więc bez zmian.

Lewica traci 1 punkt i może liczyć na poparcie 8 proc. badanych.

Konfederacja z wynikiem 8 proc. - oznacza to wzrost o 1 punkt procentowy.

Na Polskie Stronnictwo Ludowe wskazało 5 proc. badanych, co oznacza wzrost o 2 punkty procentowe.

Kukiz‘15 z poparciem 2 proc. badanych, a więc bez zmian.

Również Porozumienie zachowało swój elektorat - 1 proc.

Deklarowana frekwencja wynosi 59 proc. - co oznacza wzrost o 3 punkty:

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) w dniach od 16 do 19 października 2022 roku, na panelu internetowym, na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków. W badaniu wzięło udział N=1082 osób.

Skaj