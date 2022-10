Szacujemy potrzebną ilość opału

Ankieta skierowana jest do osób uprawnionych do zakupu opału na preferencyjnych zasadach, opisanych w projekcie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe. Na informacje czekamy do piątku (28 października).

wypełnij ankietę lub zadzwoń pod numer telefonu 89 527 31 11 wew. 490 (w godzinach 7:30-15:30).

Ankieta jest też dostępna w aplikacji "Transparentne JST", którą można pobrać z GooglePlay albo z AppStore.

Ankieta dystrybuowana w celu oszacowania wysokości zapotrzebowania olsztyńskich gospodarstw domowych na paliwo stałe w systemie zakupów preferencyjnych. Ankieta nie jest zamówieniem, zleceniem czy umową, nie stanowi także oferty.

*** Ważne!

Preferencyjne zakupy oznaczają, że sprzedaż opału przez Gminę odbywa się na zasadach opisanych ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe. Sprzedaż realizowana będzie w cenie 2 000 zł brutto za tonę.

***Osoby uprawnione do preferencyjnego zakupu węgla

Projekt ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe.

Art. 8. 1. Do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 i 1967).

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym

Art. 2. 1. Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.