Główne wejście olsztyńskiego ratusza zamknięte. Trwają prace związane z naprawą iglicy

Trwają prace związane z naprawą wieży zabytkowego budynku Urzędu Miasta. W związku z robotami na wysokości, aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom, do czwartku włącznie do ratusza nie będzie można wejść od strony pl. Jana Pawła II.

Ratuszowa wieża uległa uszkodzeniu podczas zimowych wichur. Niebezpiecznie przechyliła się iglica obiektu wraz z charakterystyczną kulą. Obecnie specjaliści zajmują się przywróceniem obiektu do jak najlepszej kondycji.

— Prowadzone prace w dalszym ciągu są związane z konstrukcją wsporczą — informuje dyrektor Wydziału Inwestycji Miejskich olsztyńskiego magistratu, Krzysztof Śmieciński. — Zadanie częściowo dotyczy obróbki blacharskiej. Nie mamy jeszcze informacji, kiedy ma być montowana kula i iglica.

Najbliższe prace będą realizowane od wtorku do czwartku (25-27 października). W tym czasie wyłączone z użytku zostanie główne wejście do ratusza - od strony pl. Jana Pawła II. Cały czas do budynku będzie można się dostać od strony ul. Ratuszowej.

W myśl umowy naprawa zwieńczenia ratuszowej wieży będzie kosztować nieco ponad 100 tys. złotych i ma potrwać do końcówki grudnia. Niewykluczone jednak, że wykonawca zrealizuje zadanie znacznie szybciej.