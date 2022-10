Kiedy olsztyńska Hala Urania zostanie ukończona? Bukmacherzy już wiedzą

Hala Urania to nieodłączny element Olsztyna. Pierwotnie remont obiektu miał zakończyć się w lutym 2023, jednak już wiadomo, że prace potrwają znacznie dłużej. Sprawę jednej z największych miejskich inwestycji przeanalizowali eksperci, tworząc zakłady, które dotyczą ostatecznego terminu oddania.

W 2016 roku rozstrzygnięto konkurs na opracowanie koncepcji przebudowy i rozbudowy olsztyńskiej hali, która będzie mogła pomieścić 4000 kibiców na trybunach. W głównej bryle modernizowanego obiektu powstanie wielofunkcyjne boisko, wykorzystywane m.in. w rozgrywkach siatkarskich, piłki ręcznej czy koszykówki. W związku m.in. z trudną sytuacją na rynku budowlanym, ostateczny termin remontu wydłuży się o kilka miesięcy.

Według analityków STS, najbardziej prawdopodobne jest oficjalne otwarcie obiektu dopiero w październiku 2023. Kurs na takie wydarzenie to 1.40, co oznacza, że za każde postawione 100 zł można wygrać 123,20 zł (po odjęciu 12% podatku od gier). Dla tych, którzy wierzą, że prace zostaną zakończone w nowym przewidywanym terminie, czyli pod koniec sierpnia, może czekać wygrana w wysokości 220 zł (kurs 2,50). Wybór opcji mówiącej o przedterminowym finale, czyli do końca maja, pozwala na potencjalną wygraną aż 836 zł (kurs 9,50).

