Katastrofa lotnicza w Kościelcu. Szybowiec spadł do lasu. Zginął kursant z Olsztyna i pilot z Mazowsza

W miejscowości Kościelec pod Częstochową 23 października doszło do katastrofy szybowca, który runął do lasu. Szybowiec rozbił się 300 metrów od lotniska, chwilę po starcie. W wypadku zginęły dwie osoby, to 17-letni kursant z Olsztyna i 58-letni instruktor z Mazowsza.