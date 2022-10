Seniorzy potrzebują integracji i aktywnej formy spędzania czasu. Czy finanse Jarockiej Akademii Trzeciego Wieku w Olsztynie na to pozwolą?

Słuchacze Jarockiej Akademii Trzeciego Wieku w Olsztynie licznie wrócili na zajęcia. Choć nie mogą się doczekać tego, co przyniesie nowy rok akademicki, to jednak nie opuszcza ich niepokój o przyszłość akademii, która może być zagrożona z powodu wszechobecnych podwyżek.

12 października odbyła się oficjalna inauguracja nowego roku w Jarockiej Akademii Trzeciego Wieku. Wykład inauguracyjny nt. działań samorządu województwa na rzecz osób starszych wygłosiła Joanna Piotrowska. Słuchacze, jak co roku, przybyli licznie i już nie mogą się doczekać na kolejny rok akademicki.

— Uczestnicy, którzy znaleźli u nas swoje miejsce i dobrze się czują, wracają na nasze spotkania. Działaliśmy cały rok, nie mieliśmy dłuższej przerwy spowodowanej pandemią (nie licząc tego roku, kiedy wszystko było zamknięte). Cały czas działamy. W międzyczasie nieco spadła nam frekwencja, ale przyczyną tego była obawa zarażeniem koronawirusem. Teraz przychodzą do nas nowi słuchacze, więc nasze grono się powiększa — mówi Lidia Lejszo, prezes akademii.

Członkowie akademii nie zwalniają tempa, angażują się w coraz to nowe projekty, co wyróżnia ich w skali regionu. Są m.in. organizatorami Jarockiego Festiwalu Tanecznego o zasięgu wojewódzkim, realizatorami projektów Erasmus+ i wymiany międzynarodowej seniorów.

— Jesteśmy świeżo po powrocie z wyjazdu do Hiszpanii, który był zorganizowany właśnie dzięki projektowi Erasmus+. Podczas wycieczki uczyliśmy się flamenco. Natomiast teraz przygotowujemy się do V edycji festiwalu. Wyjazd opóźnił oficjalną inaugurację roku, ale już jesteśmy zwarci i gotowi na kolejny rok! — dodaje Lidia Lejszo. — Wszystkie koła działają, w najbliższej przyszłości planujemy otworzyć nowe koła zainteresowań, np. kulinarne, dyskusyjne, ale szczegóły omówimy w tym tygodniu. Cieszy nas to, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Jedyne, co nas przeraża, to podwyżki…

Prezes uczestniczyła w spotkaniu z dyrektorem olsztyńskiego MOK-u Mariuszem Sieniewiczem, który przedstawił aktualne zalecenia dotyczące kalkulacji kosztów mediów. MOK ma określoną liczbę obiektów, niektóre z nich będą musiały zostać zamknięte, ponieważ nie będą w stanie się utrzymać.

— Niestety w tym momencie nie wiemy, co nas czeka. Umowę mamy podpisaną na rok, do grudnia będziemy funkcjonować na starych zasadach, a co będzie potem? Zobaczymy… Jeśli będziemy musieli współuczestniczyć w kosztach ogrzewania, prądu w budynku, to może być ciężko. Utrzymujemy się ze składek, więc nie będzie nas stać na opłacenie wszystkich rachunków — martwi się pani prezes.

Funkcjonowanie akademii i innych podobnych instytucji jest niezbędne dla poprawy korzyści życia seniorów. Dzięki organizowanym zajęciom i wyjazdom mają powód, by wyjść z domu, nawiązać nowe przyjaźnie, dowiedzieć się czegoś nowego czy realizować swoje pasje.

— Chodzi o to, by nie siedzieć z pilotem w ręku przed telewizorem. Seniorzy potrzebują integracji i aktywnej formy spędzania czasu — dodaje Lidia Lejszo. — Proponujemy wykłady, podczas których uczestnicy mogą dowiedzieć się czegoś nowego m.in. ze spraw bieżących. Starsi potrzebują kontaktu z drugim człowiekiem, zwłaszcza że wielu seniorów jest samotnych. Nasz uniwersytet jest miejscem, w którym można kogoś poznać, wyjść, zwiedzić interesujące miejsca czy skorzystać z dostępnych kół zainteresowań.

Akademia od dwóch lat organizuje wyjazdy i wymiany międzynarodowe dzięki projektowi Erasmus.

— Rok temu byliśmy m.in. w Wiedniu i Berlinie. W tym roku otrzymaliśmy akceptację drugiego projektu, więc mamy dofinansowanie na dwa wyjazdy. Jeden już się odbył – była to wcześniej wspomniana Hiszpania. Kolejna wycieczka będzie do Estonii, jednak jeszcze zobaczymy, jak będzie wyglądała sytuacja w kraju i w Europie. Plany są duże, cały czas coś się dzieje, a my staramy się być dobrej myśli. Najgorsze mogą być podwyżki, bo może być problem z dostępnością sal dla seniorów. Miejmy nadzieję, że wszystko się ułoży — mówi pani prezes.



Jarocka Akademia Trzeciego Wieku w Olsztynie została założona w 2012 roku. Powołanie akademii zainicjowała Lidia Lejszo, która od początku kieruje stowarzyszeniem. Obecnie JATW zrzesza ok. 140 słuchaczy. Do celów akademii należy m.in. prowadzenie edukacji z różnych dziedzin nauk, aktywizowanie osób starszych poprzez uczestnictwo w różnych formach życia społecznego oraz upowszechnianie i popieranie różnych form aktywności intelektualnej, psychicznej i fizycznej. Słuchacze w trakcie zajęć poszerzają również swoją wiedzę o Olsztynie i regionie, mogą brać udział w wyjazdach i wymianach międzynarodowych.

Już w w pierwszym roku działalności akademii powstały koła zainteresowań słuchaczy. Pierwszym było koło „Ruch i taniec”, następnie zespół wokalno-instrumentalny „Kantata”, zespół literacko-kabaretowy „Retro”, koło rowerowo-turystyczne, rękodzieła, malarstwa, spotkań ze sztuką, X Muzy, komputerowe, nordic walking, lektoratu języka angielskiego, Zumby Gold, zespół taneczny „Z Wigorem” czy koło fotograficzne. W 2017 roku akademia zorganizowała I Jarocki Festiwal Taneczny pod nazwą „Podróż do krainy tańca”. W tym roku odbędzie się V edycja tej imprezy.