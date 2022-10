Specjaliści po raz kolejny będą pracować na czubku ratuszowej wieży w Olsztyna. Główne wejście do Urzędu Miasta będzie zamknięte

Trwa naprawa uszkodzonej iglicy wieży ratusza. W czwartek (20 października) specjaliści kolejny raz będą pracować na wysokości. Ze względów bezpieczeństwa z użytku zostanie wyłączone główne wejście do Urzędu Miasta

Element zwieńczający olsztyński magistrat, który został uszkodzony podczas wichury, w najbliższych tygodniach powinien ponownie zostać zamontowany. Pierwsze prace rozpoczęły się w poniedziałek (17 października). Tego dnia w godzinach 8:00 - 17:00 wejście główne do ratusza oraz Plac Jana Pawła II 1 zostały zamknięte.

Iglica wraz z kulą są teraz naprawiane i konserwowane przez fachowców. Jednocześnie trwają przymiarki, związane z montażem konstrukcji wsporczej, na której zostanie zainstalowane zwieńczenie wieży.

Wykonawca ponownie będzie realizować prace na szczycie wieży. Dlatego w czwartek (20 października) między 7:00 a 17:00 ze względów bezpieczeństwa z użytku zostanie wyłączone główne wejście do Urzędu Miasta. Do dyspozycji interesantów nadal pozostanie to od strony ul. Ratuszowej.