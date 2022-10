Zatankował dwa promile i ruszył na wycieczkę do Smolajn. Myślał, że jedzie prosto

We wtorek (18 października) wieczorem po przyjęciu zgłoszenia od świadka, który podejrzewał, że inny kierowca jest nietrzeźwy, policjanci na DK 51 w miejscowości Smolajny zauważyli wskazane auto.

Kierowca osobowego renault miał jechać całą szerokością drogi, zjeżdżając od jednej krawędzi jezdni do drugiej. Policjanci zatrzymali pojazd do kontroli. Zaraz po podejściu do kierującego wyczuli od niego silny zapach alkoholu. Okazało się, że 49-latek był kompletnie pijany. Badanie policyjnym alkomatem wykazało w jego organizmie obecność ponad 2 promili alkoholu. Ponadto po sprawdzeniu w systemach informatycznych wyszło na jaw, że na mężczyźnie ciąży sądowy zakaz kierowania pojazdami obowiązujący do 2025 roku.

Mężczyzna odpowie za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz wbrew sądowemu zakazowi. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.