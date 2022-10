Nowy rok akademicki 2022/23 w Wyższym Seminarium Duchownym w Elblągu

W wygłoszonym podczas mszy kazaniu bp Jezierski przypomniał, że w wiekach średnich przygotowanie kandydatów do kapłaństwa odbywało się indywidualnie, a także w szkołach katedralnych i zakonnych. Natomiast tworzenie seminariów duchownych nakazał w 1563 roku Sobór Trydencki. Pionierem w budowaniu instytucji seminaryjnej był Karol Boromeusz, arcybiskup Mediolanu. Seminarium w Prusach (związanych z Rzeczpospolitą) utworzył w 1565 roku kard. Stanisław Hozjusz.

– Do pierwszych tego typu instytucji w Koronie należy seminarium we Włocławku, a na Śląsku seminarium we Wrocławiu – mówił kaznodzieja.

Akademię inauguracyjną rozpoczął śpiew hymnu „Bogurodzica”, po którym zgromadzonych w auli seminarium powitał rektor uczelni ks. kan. dr hab. Marek Karczewski, prof. UWM. Następnie słowo pozdrowienia skierował do uczestników spotkania dziekan Wydziału Teologii UWM w Olsztynie ks. dr hab. Marek Żmudziński, prof. UWM. Jako reprezentant alumnów zwrócił się do najmłodszych studentów diakon Krzysztof Gniotek.

Główną część uroczystości stanowił wykład inauguracyjny, który wygłosił o. prof. dr hab. Ryszard Hajduk (UWM Olsztyn). Prelegent przedstawił szkic do syntezy poglądów papieża Franciszka na temat nawrócenia pastoralnego.

Z okolicznościowymi przemówieniami zwrócili się do społeczności seminarium: Janusz Nowak – wiceprezydent Elbląga oraz Maciej Romanowski – starosta elbląski.

Uroczystość inauguracyjną zakończono odśpiewaniem średniowiecznej pieśni akademickiej „Gaudeamus igitur”. Podczas mszy śpiewał chór seminaryjny, któremu towarzyszył zespół instrumentalny Capella Sancti Nicolai pod batutą ks. dr. Piotra Towarka.