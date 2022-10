Kolejny cios w narkobiznes. Diler wpadł podczas kradzieży sklepowej w jednym z olsztyńskich marketów

33-letni mieszkaniec Olsztyna został zatrzymany na gorącym uczynku podczas kradzieży sklepowej. Cóż... nie było to dla niego najlepsze posunięcie, bo podczas czynności przy mężczyźnie dodatkowo znaleziono narkotyki. Mieszkaniec Olsztyna usłyszał już zarzut posiadania środków odurzających. Grozi mu kara do 3 lat więzienia.

W ubiegłą sobotę (15 października) policjanci z Olsztyna otrzymali zgłoszenie o kradzieży, do której doszło w jednym z marketów budowlanych na terenie miasta. Natychmiast na miejsce został wysłany policyjny patrol, który ustalił szczegóły tego zdarzenia. Z relacji pracownika sklepu wynika, że mężczyzna ukradł narzędzia o łącznej wartości ponad 250 złotych. Sprawca wykroczenia został ujęty po przekroczeniu linii kas i przekazany interweniującym funkcjonariuszom.

Okazał się nim 33-letni mieszkaniec Olsztyna. Dodatkowo w trakcie czynności przy mężczyźnie znaleziono dwa woreczki foliowe z zawartością zielonego suszu roślinnego oraz białego proszku. Kolejny woreczek z narkotykami został znaleziony w mieszkaniu 33-latka. Ze wstępnych ustaleń wynika, że jest to marihuana i amfetamina, którą przekazano do dalszych badań laboratoryjnych.

33-latek został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego usłyszał on zarzut posiadania substancji zabronionych. Grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna nie uniknie również odpowiedzialności za kradzież sklepową.