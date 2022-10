Tu powstanie pierwsza olsztyńska estakada. Zaawansowane prace podczas budowy nowej linii tramwajowej [ZDJĘCIA]

Inwestycja tramwajowa to bez wątpienia jedno z najważniejszych przedsięwzięć w Olsztynie w ciągu ostatnich lat. Ikoną nowej linii będzie estakada nad skrzyżowaniem ulic Krasickiego i Synów Pułku.

Najważniejsza wiadomość dla mieszkańców i władz Olsztyna jest taka, że prace na placu budowy inwestycji tramwajowej idą zgodnie z planem. To ważne, bo zgodnie z zapisami umowy termin oddania inwestycji tramwajowej w Olsztynie - połowa października 2023 jest ostateczny. Nie dlatego, że jest ona wyjątkowo uciążliwa dla mieszkańców, tylko dlatego, że jest finansowana ze specyficznego źródła. Dofinansowane unijne z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Oznacza to tyle, że inwestycja musi być ukończona do końca 2023 roku. Sprawa jest o tyle ważna, że cała inwestycja opiewa na kwotę 208 mln zł, z czego 69,53 proc. pochodzi z kasy unijnej.

Inwestycja tramwajowa bez wątpienia do najprostszych nie należy. Oprócz samych torów i infrastruktury takiej jak przystanki czy pętle wykonawca zobowiązał się do wymiany całej podziemnej sieci kanalizacyjnej czy ciepłowniczej. Całości prac dopełniają jeszcze przebudowane drogi, chodniki, ścieżki rowerowe czy tereny zielone. Jednym słowem — na terenie inwestycji tramwajowej jest co robić.

— Realizowane zadanie jest skomplikowanym i wielowarstwowym przedsięwzięciem. Na dodatek realizowanym "pod ruchem", stąd skala trudności jest potęgowana — przekazuje Patryk Pulikowski z Urzędu Miasta w Olsztynie — Przy budowie nowej nitki tramwajowej infrastruktury pracuje teraz 170-250 osób.

Termin - połowa października następnego roku - jest obowiązującym — przypomina Pulikowski.

Prezydent osobiście trwa o sprawny przebieg inwestycji

Tak jak napisaliśmy, inwestycji tramwajowa nie może się opóźnić. Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz doskonale o tym wie, dlatego osobiście nadzoruje przebieg prac i goniące wykonawcę terminy. W połowie września prezydent spotkał się z wykonawcami nowej linii tramwajowej, ponieważ nie był zadowolony z tempa realizacji inwestycji. Okazało się, że działania podjęte przez prezydenta przyniosły skutki.

— Na pewno chcielibyśmy, żeby prace przebiegały sprawniej, niemniej po ostatnich spotkaniach z przedstawicielami wykonawcy zauważamy intensyfikację działań na placu budowy — informuje nas Patryk Pulikowski.

Dumą nowej linii tramwajowej będzie estakada

Intensywne prace na skrzyżowaniu ul. Krasickiego i Synów Pułku są związane z 270-metrową estakadą, która będzie przebiegała nad skrzyżowaniem. Te nowatorskie w Olsztynie rozwiązanie znacznie wpłynie na płynność ruchu. Tramwaje i samochody poruszające się po tym ruchliwym skrzyżowaniu będą przejeżdżały niezależnie od siebie.

Sama budowa estakady to jeden z najdroższych elementów całej inwestycji tramwajowej. Sama jej budowa jest również trudnym logistycznie i zaawansowanym procesem, który pochłania dużo czasu, którego zostało stosunkowo mało. Miasto jednak nie zrezygnowało z tego pomysłu. Najczęściej powtarzanymi argumentami za budową wiaduktu było bezpieczeństwo mieszkańców i znacznie zwiększona płynność ruchu.

Estakada będzie wznosić się na wysokość około 5 metrów nad ulicą. Będzie miała ponad 270 metrów długości o 8 szerokości. Cała konstrukcja zostanie wykonana ze specjalnie izolowanych elementów niwelujących drgania wywoływane przez przejeżdżające górą tramwaje.

Najtrudniejszym zadaniem, z jakim przyjdzie się zmierzyć wykonawcy będą linie wysokiego napięcia. Jedna z podpór znajduje się bezpośrednio pod słupem energetycznym, dlatego koniczne będzie chwilowe wyłączenie sieci w regionie skrzyżowanie i przepięcie linii w bezpieczny dla budowlańców sposób. Planowany termin takich prac to listopad tego roku.

Estakada powinna nabrać swojego kształtu już do końca 2022 roku. Przez najbliższe dwa miesiące ekipa budowlana rozpocznie zbrojnie jej układu nośnego. Zakończenie wszystkich prac na budowie nowej linii tramwajowej jest planowane na połowę października 2023 roku.

Karol Grosz