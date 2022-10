[BILETY ROZDANE] Rozdajemy bilety na spektakl Olsztyńskiego Teatru Lalek!

Mamy do rozdania pięć podwójnych zaproszeń na nowy spektakl Olsztyńskiego Teatru Lalek "Upiory i cudy". Wejściówki dostaną osoby, które jako pierwsze poprawnie odpowiedzą na pytanie konkursowe.

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w konkursie! By zdobyć podwójne zaproszenie na niedzielny spektakl (23 października) "Upiory i cudy" wystarczy wysłać do naszej redakcji maila z odpowiedzią na pytanie: Na podstawie jakiego i czyjego utworu powstał spektakl "Upiory i cudy" Olsztyńskiego Teatru Lalek?

Odpowiedzi należy wysłać dzisiaj (18 października) do godz. 13 na adres mailowy redakcja@gazetaolsztynska.pl. W tytule prosimy napisać "Konkurs OTL".

O przyznaniu wejściówek decyduje kolejność zgłoszeń i poprawna odpowiedź na pytanie konkursowe.

Powodzenia!