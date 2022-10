Myślisz, że wiesz dużo o Olsztynie? Weź udział w konkursie MOK-u

Eliminacje do kolejnej edycji konkursu "Co ty wiesz o Olsztynie..." odbędą się 23 października o godz. 16:00 w Kamienicy Naujacka. Na Wielki Finał turnieju zaprosimy na godz. 16:00 30 października do sali pod Amfiteatrem.

Historycy do dziś toczą namiętne spory o to, kto miał być adresatem pamiętnej frazy "Co ty wiesz o Olsztynie...", wycedzonej nonszalancko przez nieco zmęczonego Hozjusza w odrzwiach Jurandowego Źródełka przy Waldschlößchen Brauerei. Od tamtych beztroskich lat, w których Marcin Kromer niefrasobliwie trzaskał mahoń na Plaży Miejskiej, oczywiście minęło już sporo czasu. Niemniej Olsztyn do dziś fascynuje swą niebanalną urodą i frapującymi kontrastami, swą ujmującą różnorodnością. I bez wątpienia swoją historią - nieoczywistą, barwną, czasem trudną i pełną drugich den, a jednocześnie niezmiennie ciekawą.

Jeśli w historii owej poruszacie się jak Iga Świątek na US Open, jeśli nie mielibyście problemów, by z Kleeberger-Straße trafić nad Fajferek i zasadniczo odróżniacie Mendelsohna od Mendelssohna, a Beliana od Beliala - konkurs "Co ty wiesz o Olsztynie..." jest właśnie dla Was!

Pasjonatów dziejów Allenstein zapraszamy do wyjątkowego konkursu wiedzy o grodzie nad Łyną. Amatorskich profesjonalistów olsztynologii, psychofanów Piechockiego, Wakara i Śliwy zachęcamy do walki o nagrodę główną w wysokości aż 3 tys. zł.