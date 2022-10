Wójt gminy Bartoszyce Andrzej Dycha: Nie obawiam się krytyki

Wójt gminy Bartoszyce Andrzej Dycha w Plebiscycie „Samorządowiec 2022” zajmuje obecnie czwartą pozycję w kategorii „Wójt”. Przy tej okazji zapytaliśmy go o aktywność w mediach społecznościowych.

— Obserwując pana aktywność zarówno na profilu urzędu, jak i na profilu prywatnym. Widać, że głosy mieszkańców odgrywają w gminie dużą rolę.

— Od początku jestem aktywny w mediach społecznościowych, w których przedstawiam nie tylko swoje działania, ale również i plany. Od początku mojej kadencji realizuję swoje hasło, by słuchać ludzi i realizować ich oczekiwania. Jestem otwarty na wszystkie środowiska i z każdym jestem gotów rozmawiać. Nie mam przy tym oporów, by podjąć dyskusję także ze swoimi oponentami.

— To nie jest powszechna cecha samorządowców.

— Nie obawiam się konstruktywnej krytyki, jestem otwarty na współpracę, sugestie i uwagi. Nie lubię jednak niemerytorycznego hejtu lub argumentów typu: „nie, bo nie”. Każdy ma prawo mieć odmienne zdanie. Nie jestem nieomylny i często zapraszam do rozmowy w moim gabinecie również tych, którzy mnie krytykują. Jeśli ktokolwiek ma wątpliwości, moje drzwi są zawsze otwarte. Można przyjść do Urzędu Gminy i zwrócić mi uwagę, a może coś podpowiedzieć.

Dariusz Dopierała

