Zamek krzyżacki na Mazurach na sprzedaż. Wystarczy mieć wolne 8 mln zł

Wyjątkowa oferta pojawiła się właśnie na portalu propertystock.pl. 8 mln złotych, to kwota, za którą można kupić średniowieczny zamek krzyżacki. Zabytkowa budowla znajduje się niedaleko Kętrzyna.

Zamek zlokalizowany jest w Barcianach, dużej mazurskiej wsi położonej 18 km na północ od Kętrzyna. Jest doskonałym przykładem architektury militarnej Zakonu Krzyżackiego – jednego z najlepiej zachowanych zamków konwentualnych (tj. Budowli wzniesionej jako siedziba władzy terytorialnej i rycerzy stanowiących jej załogę).

Pierwsze prace przy budowie Zamku rozpoczęto prawdopodobnie już przed 1380 rokiem, a ostatecznie zakończono w trzech etapach, trwających do lat dwudziestych XIV wieku.

Zamek pozostał siedzibą prokuratury i pod komendą w Rynie zyskał duże znaczenie militarne jako ważny punkt wypadowy dla Krzyżaków, z którego mogli szturmować sąsiednią Litwę. W 1455 r., na początku wojny trzynastoletniej, zamek został spalony, później był kilkakrotnie zajmowany przez różne wojska, a nawet chłopów, którzy w 1458 r. Siłą zbrojną zdobyli twierdzę bez obrońców. Po sekularyzacji Zakonu Krzyżackiego Barciany stały się ośrodkiem ziem zarządzanych przez starostów książęcych, a zamek – ich siedzibą.

Zamek posiada własne jezioro, przez które można dopłynąć do centrum Barcian, gdzie znajduje się zabytkowy kościół. Powierzchnia użytkowa budynku możliwa do uzyskania po zakończeniu robót to nawet 12 835 m2.

Nieruchomość została wyceniona na 8 mln złotych.