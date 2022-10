Dworzec autobusowy zniknął z Olsztyna. Przynajmniej jego znaczna część [ZDJĘCIA]

Intensywne prace trwają także na terenie budynku Dworca Głównego w Olsztynie. Rozpoczęto demontaże elementów wewnątrz budynku takich jak np. ścianki działowe. Prace te będą kontynuowane w najbliższym czasie. Stopniowo front robót realizowanych przez wykonawcę będzie się poszerzał o kolejne elementy budynku.

Tymczasem kolejarze, którzy zlecili prace rozbiórkowe obiektu, stanęli przed kolejnym problemem. Chodzi o zabytkowy napis „Dworzec Autobusowy”, który nie dość, że znajduje się na liście zabytków to jeszcze w połowie znajduje się na terenie, który nie należy do kolei. W tej sprawie do Wojewódzkiego urzedu Ochrony Zabytków w Olsztynie trafił więc stosowny wniosek.

— 12 września 2022r. odbyła się kontrola stanu zachowania napisu „Dworzec autobusowy” w związku z wnioskiem PKP o wydanie pozwolenia na zdjęcie i zabezpieczenie, na czas trwania inwestycji budowlanej, części napisu („Dworzec”). 27 września, Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał zalecenia pokontrolne dotyczące zdjęcia i zabezpieczenia napisu ich właścicielom, natomiast spółce PKP, zgodnie z wnioskiem, pozwolenie na zdjęcie i zabezpieczenie ich części napisu — poinformował Bartłomiej Skrago z Wojewódzkiego Urządu Ochrony Zabytków w Olsztynie.

Część zabytkowego napisu "Dworzec autobusowy" jest własnością PKP. Dokładnie sam napis. Zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków, zniknął on z krajobrazu Olsztyna. Przynajmniej na razie.

Na nowy dworzec i na perony będzie można dostać się też od strony ul. Marii Zientary-Malewskiej. Tam powstanie nowe przejście podziemne o długości 140 metrów, o 100 metrów dłuższe niż dotychczasowe. Będzie szersze oraz wyższe. Obok dworca zaplanowany jest parking na 52 miejsca postojowe i 1500 metrów kwadratowych terenów zielonych.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. realizują inwestycję w Olsztynie wartą ok. 400 mln zł ze współudziałem środków unijnych z POPW.