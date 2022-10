Strzelanina na rosyjskim poligonie. Zginęło kilkanaście osób

Na poligonie w rosyjskim koło Biełgorodu (przy granicy z Ukrainą) doszło dziś do strzelaniny. Dwóch żołnierzy otworzyło ogień do innych żołnierzy. Według oficjalnych danych nie żyje co najmniej 11 osób.

Rosyjskie ministerstwo obrony przekazało, że doszło do "aktu terrorystycznego", którego dokonało "dwóch obywateli jednego z krajów WNP". Nieoficjalne wiadomo, że mogli to być dwaj Tadżycy, którzy zostali zastrzeleni.

Do strzelaniny miało dojść na poligonie wojskowym we wsi Sołoti, około 40 km od granicy z Ukrainą.