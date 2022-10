Do Braniewa trafią koreańskie czołgi K2

— Jestem w Braniewie, żeby przekazać państwu dobrą wiadomość, że żołnierze z 9. Brygady Kawalerii Pancernej już niedługo będą mieli nowy sprzęt. Będą to koreańskie czołgi K2" — powiedział w Braniewie minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Wicepremier i szef MON wziął udział w pikniku "Nowoczesne wojsko. Bezpieczna Ojczyzna".

Szef MON podkreślił, że "żyjemy w trudnych czasach". — Rosja zaatakowała Ukrainę, próbuje odtworzyć imperium, a zawsze takie próby były groźne dla Polski — wskazał.

Dlatego, jak mówił, konieczne jest wzmocnienie polskiego wojska poprzez zwiększanie jego liczebności i wyposażanie w nowoczesny sprzęt. Wicepremier podkreślił, że wydatki na modernizację WP w 2009 r., czyli rok po napaści rosyjskiej na Gruzję, wynosiły 3 mld 300 mln zł. — W ubiegłym roku, jeszcze przed napaścią rosyjską na Ukrainę, było to 12 mld 800 mln zł, a więc prawie cztery razy więcej. W tym roku zwiększyliśmy nakłady, w przyszłym roku jeszcze nakłady zwiększamy. Dla rządu PiS bezpieczeństwo jest priorytetem — powiedział.

Szef MON zaznaczył, że piknik wojskowy w Braniewie jest trzecim w kraju piknikiem w ramach inicjatywy MON "Nowoczesne wojsko. Bezpieczna Ojczyzna", czyli spotkań w tych miastach Polski, w których powstaną nowe jednostki wojskowe lub do których trafi nowo zakupiony sprzęt wojskowy.

W Braniewie szef MON dziękował żołnierzom 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej za to, że służą pomocą wszystkim potrzebującym. Zachęcał do udziału również w dobrowolnej zasadniczej służbie wojskowej jako jednym z elementów budowania siły wojska. Przypomniał, że miesięczne uposażenie w tej służbie to ponad 4,5 tys. zł. Można też zdobyć np. prawo jazdy czy inne uprawnienia przydatne również poza wojskiem.

Podczas sobotniej imprezy w amfiteatrze miejskim mieszkańcy Braniewa mogli obejrzeć prezentację sprzętu wojskowego. Odbyły się pokazy walki wręcz i szkolenie z pomocy przedmedycznej. Można było odwiedzić mobilny punkt rekrutacyjny i uzyskać informacje o dobrowolnej zasadniczej służbie wojskowej.

Szef MON w sobotę odwiedził też Morąg, gdzie wizytował szkolenie wojskowe w ramach projektu "Trenuj z wojskiem", który jest odpowiedzią na zainteresowanie cywili szkoleniami m.in. z udzielania pierwszej pomocy medycznej, obsługi broni i umiejętności przetrwania w terenie.

— Chcemy, żeby ci wszyscy, którzy się zgłaszają, mieli sposobność zapoznania się z obsługą broni, żeby mogli nauczyć się podstawowych zasad związanych z udzielaniem pierwszej pomocy, żeby mogli także poznać te umiejętności, które stanowią o przetrwaniu w terenie, a więc na przykład uzdatnianie wody, czy rozpalanie ogniska — powiedział wicepremier. (PAP).