Jacek Sasin: rząd przyjął projekt ustawy określającej cenę sprzedaży węgla dla samorządów maksymalnie na 1500 zł

"Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, który określa cenę sprzedaży węgla dla samorządów na maksymalnym poziomie 1500 zł. Oznacza to, że węgiel dla odbiorcy końcowego będzie znacznie tańszy" - poinformował wicepremier w piątek na Twitterze.

W czwartek wicepremier Sasin powiedział, że projekt ustawy o dystrybucji węgla zostanie przyjęty przez Radę Ministrów w piątek, a w przyszłym tygodniu trafi pod obrady Sejmu. Dodał, że samorządy, które kupiły wcześniej węgiel po wyższej cenie, dostaną faktury korygujące.

Zapewniał, że samorządy, które kupiły wcześniej węgiel po cenie wyższej niż ta gwarantowana w ustawie, bo po 2,6 tys. zł, po tej cenie rynkowej, nic nie stracą.

"Samorządy muszą opłacić transport i pewne swoje koszty manipulacyjne, bo wiadomo, że trzeba ten węgiel przyjąć, zważyć, sprzedać. Z naszych symulacji wynika, że to będzie znacząco mniej niż te 500 zł, które pozostawiamy jako luz, ponieważ cena węgla ostateczna nie może być wyższa niż 2000 zł" - mówił wicepremier.

Jak informował wcześniej, do końca roku trafi do Polski z importu ok. 11 mln ton węgla, a do końca sezonu grzewczego ok. 17 mln ton. Ok. 30 proc. będzie mogło trafić po przesianiu do gospodarstw domowych. (PAP)

Longina Grzegórska-Szpyt