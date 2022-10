Akademia Policji zamiast WSPol?

Nowy rok akademicki w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie zainaugurowano w piątek. Łącznie w policyjnej uczelni studiuje prawie 2 tys. osób zarówno funkcjonariuszy, jak i słuchaczy cywilnych.

W liście prezydenta, który odczytano podczas inauguracji prezydent Andrzej Duda napisał, że: — Wyższa Szkoła Policji to wyjątkowa placówka, która kształci przyszłych i obecnych oficerów policji, umacnia ich przywiązanie do etosu oraz przekazuje wiedzę i kompetencje pozwalające skutecznie chronić wartości, którym ślubują.

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Błażej Poboży w wystąpieniu podczas inauguracji podkreślił, że "Wyższa Szkoła Policji to marka sama w sobie, to renoma i tradycja".

— Wasza uczelnia jest wyjątkowa. Wyjątkowa jest również misja i odpowiedzialność uczelni. To jedyna uczelnia policyjna, która kształci przyszłych oficerów i kadrę kierowniczą polskiej policji. To miejsce jest kuźnią kadr, które później mają realny wpływ na nasze bezpieczeństwo — podkreślił Poboży.

Dodał, że "studiowanie w Wyższej Szkole Policji, a niebawem w Akademii Policji, to powód do dumy". "To zasługa wyśmienitej kadry naukowej, która od lat buduje renomę uczelni"– wskazał.

Komendant główny policji gen. insp. Jarosław Szymczyk wskazał, że "taki jest poziom profesjonalizmu polskiej policji, jaka jest jakość kształcenia w każdej szkole policji, ale w sposób szczególny w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie".

— Dziękuję wszystkim tym, którzy postanowili dzisiaj przyjąć w swoje ręce indeksy i stać się studentami Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, bo wszystkim nam przychodzi dziś funkcjonować w czasach niezwykle trudnych. Wróg u bram, wojna u naszego sąsiada, brutalna napaść, agresja, ludobójstwo, terroryzm, bo trudno to nazywać inaczej ze strony armii rosyjskiej, która stale atakuje Ukrainę — podkreślił gen. insp. Jarosław Szymczyk.

Po inauguracji odbyła się promocja oficerska. (PAP)

Agnieszka Libudzka