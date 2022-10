Premier Morawiecki nie zaprosił prezydenta Olsztyna. Grzymowicz: Po raz kolejny zostaliśmy okradzeni i zignorowani

Pan premier Mateusz Morawiecki zaprosił wybranych samorządowców do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na uroczystość przyznania samorządom dofinansowania w ramach Programu Inwestycji Strategicznych (PIS). Niestety, wśród zaproszonych samorządów, którym zostały przyznane dotacje po raz kolejny nie znalazł się Olsztyn!

Po raz kolejny zostaliśmy okradzeni i zignorowani. Pozbawiono nas pieniędzy, które mieliśmy wydać na wyjątkowo ważną inwestycję – Olsztyński Park Przemysłowy – mającą służyć szybkiemu gospodarczemu rozwojowi Olsztyna.

Pieniądze przyznawane w ramach Programu Inwestycji Strategicznych mają wiele źródeł, zarówno krajowych, jak i unijnych, w tym są też środki w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, którego negatywne skutki gospodarcze były dla Olsztyna bardzo dotkliwe. Dlatego pominięcie naszego miasta w rozdziale tych środków uważamy za skandaliczne. Zważywszy na to, że środki krajowe są w rzeczywistości także naszymi – obywateli i mieszkańców Olsztyna - ciężko zarobionymi pieniędzmi, to de facto my - olsztynianie sfinansujemy innym samorządom ich inwestycje, głównie w nagrodę za ich spolegliwość wobec rządu.

Od podjętych decyzji dotacyjnych nie ma trybu odwołania, bo system przyznawania dotacji oparty jest głównie na partyjnej uznaniowości, w myśl zasady – chwalisz rząd - masz, nie chwalisz – nie masz. Wasz samorządowy, rozwojowy interes może jest i ważny, ale nasz, polityczny – ważniejszy! Tak to się odbywa i jest to kolejny dowód sowietyzacji zachowań i myślenia o Polsce i jej systemie ustrojowym.

Do projektu Olsztyńskiego Parku Przemysłowego podeszliśmy bardzo poważnie. Spełnialiśmy wszystkie warunki wskazane w regulaminie składania wniosków dotacyjnych, napisaliśmy petycję do premiera i włączyliśmy mieszkańców do jej aktywnego wspierania, spotykaliśmy się z parlamentarzystami z regionu, przedsiębiorcami i politykami szczebla centralnego, jesteśmy liderem w wykorzystaniu środków unijnych wśród miast wojewódzkich. Wszystko na nic, „krew w piach”, bo w tych rozstrzygnięciach dotacyjnych nie chodziło o siłę argumentów, ale o argument siły, w końcu nie bez powodu skrót Programu Inwestycji Strategicznych sprowadza się do trzech liter – PIS!

Jaki jest to PIS? Po dzisiejszych - i nie tylko dzisiejszych - decyzjach już dobrze wiemy: niesprawiedliwy, kolesiowaty, autorytarny, oderwany od rzeczywistości i niedemokratyczny. Te parametry będą już niezmienne; zmiennym pozostaje tylko czas i pytanie – jak długo jeszcze? — pisze na Facebooku prezydent Olsztyna.

Między innymi o Olsztyńskim Parku Przemysłowym prezydent Piotr Grzymowicz mówił podczas wywiadu dla "Gazety Olsztyńskiej".