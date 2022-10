Mieszkaniec Olsztyna ukrywał pod siedzeniem w samochodzie narkotyki

W środę (12 października) w nocy funkcjonariusze z policji w Olsztynie na jednej z ulic w mieście zatrzymali do kontroli osobowego volkswagena. Za jego kierownicą siedział 49-letni mieszkaniec Olsztyna. Mężczyzna na widok policjantów zaczął zachowywać się nerwowo. Ponadto, na fotelu pasażera funkcjonariusze zauważyli woreczek foliowy ze śladowymi pozostałościami białego proszku.

Policjanci podejrzewając, że 49-latek może być w posiadaniu narkotyków postanowili przeszukać auto. Pod fotelem znaleźli woreczki foliowe z zawartości białego proszku oraz białych tabletek. Ze wstępnych ustaleń wynika, że zabezpieczono kokainę i amfetaminę o łącznej masie prawie 20 gramów.

Zabezpieczony materiał został przekazany do dalszych badań laboratoryjnych. Ze względu na uzasadnione podejrzenie kierowania pojazdem pod wpływem środków odurzających przez 49-latka, został on zatrzymany i przewieziony do szpitala, gdzie pobrano mu krew do badań. Ponadto okazało się, że pojazd, którym się poruszał nie posiadał aktualnych badań technicznych.

49-latek następnego dnia usłyszał zarzut posiadania substancji zabronionych. Grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności. Jeżeli okaże się, że mężczyzna prowadził pojazd pod wpływem narkotyków, będzie mu grozić kara do 2 lat pozbawienia wolności, sądowy zakaz kierowania pojazdami i wysoka grzywna. Mężczyzna nie uniknie również odpowiedzialności za popełnione wykroczenie drogowe.