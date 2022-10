Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie ogłosił nabór wystawców na Kiermasz Świąteczny. Poszukuje rękodzielników, oferujących oryginalne wyroby regionalne, którzy chcieliby zaprezentować swoje produkty 10 i 11 grudnia na Targu Rybnym oraz w sali pod Amfiteatrem.

Organizatorzy z MOK postanowili zrobić wszystko, by wbrew wszystkiemu jednak nie dać się recesjom i innym inflacjom. Wprawdzie wielkoskalowego Jarmarku w tym roku raczej nie uda się ogarnąć z przyczyn, które aż za dobrze każdy czuje we własnych kieszeniach. Jednak grudniowy Kiermasz Świąteczny, choć nieco skromniejszy, nadal będzie stanowił znakomite miejsce do zaprezentowania swoich wyrobów i wspólnego spotkania w przedświątecznej atmosferze.

MOK na zgłoszenia czeka do 20 listopada bieżącego roku.