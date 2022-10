Lewica Razem w Olsztynie walczy o godne posiłki dla potrzebujących

Olsztyński okręg partii Razem wyszedł z inicjatywą utworzenia miejskiej jadłodajni w Olsztynie. Członkowie partii stwierdzili, że jakość większości posiłków przygotowywanych dla potrzebujących pozostawia wiele do życzenia. Przedstawili również projekt ustawy "Ciepły posiłek dla każdego ucznia", który miałby funkcjonować w każdej polskiej szkole.

W czwartek 13 października przed ratuszem odbyła się konferencja prasowa, w której udział wzięli Bartosz Grucela, członek Zarządu Krajowego Razem a także Małgorzata Matuszewska-Boruc, członkini Zarządu Okręgu Olsztyńskiego Razem.

Bartosz Grucela opowiedział o projekcie ustawy "Darmowego posiłku dla każdego ucznia", który złożył w Sejmie RP Klub Lewicy. Projekt zakłada wprowadzenie od 1 stycznia 2023 roku jednego, darmowego, ciepłego posiłku dla uczniów szkół podstawowych.

— Według szacunków ok. 900 tys. dzieci żyje w ubóstwie (Raport Szlachetnej Paczki z 2020 roku) i często przychodzą do szkoły głodne. Niedożywienie ma katastrofalny wpływ na prawidłowy rozwój dziecka.W Olsztynie w szkołach podstawowych z ciepłego posiłku w szkołach nie korzysta przeszło 40 proc. dzieci.W ostatnim roku o 20 proc. wzrosła liczba wniosków o dofinansowanie bezpłatnych obiadów z programu "Posiłek w szkole i w domu” — stwierdza Grucela.

— Trzeba zrobić wszystko, żeby liczba niedożywionych dzieci wynosiła zero. Rząd Prawa i Sprawiedliwości potrafi wydawać grube miliony na megalomańskie inwestycje typu Pałac Saski, a nie potrafi skończyć z problemem niedożywienia wśród najmłodszych. Lewica nie ma wątpliwości, że trzeba zrobić wszystko, żeby ochronić polskie rodziny przez konsekwencjami szalejącej drożyzny. To nie jest czas na połowiczne rozwiązania, ale na takie, które robią realną różnicę i pomagają spiąć trzeszczący w szwach budżet. Zapewnienie dzieciakom bezpłatnego obiadu w szkole i odciążenie w tej kwestii rodziców to w dobie kryzysu realna pomoc dla setek tysięcy polskich rodzin — dodaje Grucela.

"Bezpłatny posiłek dla każdego ucznia" to kolejna ustawa z pakietu Bezpieczna Rodzina, który obejmuje także takie rozwiązania jak 20-procentowa podwyżka dla budżetówki, zamrożenie rat kredytów na poziomie z grudnia 2019 r., program budowy tanich mieszkań na wynajem czy zamrożenie marż gigantów energetycznych i obniżki cen energii.

Godne posiłki dla potrzebujących

Inną istotną kwestią, którą poruszyli członkowie partii był problem dożywiania najuboższych w Olsztynie. Lewica od dłuższego czasu monitoruje ten system, czego powodem są liczne skargi, wpływające od mieszkanek i mieszkańców miasta.

— W Olsztynie 1 posiłek z miejskiego budżetu kosztuje 18 złotych. Za tę kwotę beneficjenci programu otrzymują jedzenie tragicznej jakości. Osoby otrzymują na posiłki rozgotowany makaron z serem. I to ma kosztować 18 złotych? Kiedy w komercyjnych stołówkach w takiej cenie są dwudaniowe obiady? — pyta Małgorzata Matuszewska-Boruc.

I dodaje: — Jestem w stałym kontakcie z dyrektorką Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej oraz kierowniczką MOPS-u, która odpowiada m.in. za realizację programu "Posiłek w szkole i w domu" — mówi dalej Matuszewska-Boruc. — W ciągu wielu spotkań przedstawiliśmy skargi i uwagi, spływające do Razem Olsztyn, od beneficjentów programu na jakość otrzymywanych posiłków, głównie wydawanych przez Spółdzielnię Socjalną Smaki. Podczas tych spotkań narodził się pomysł stworzenia stołówki miejskiej – jadłodajni w Olsztynie, która działałaby dla programu „Posiłek w szkole i w domu”. Dawałaby ona możliwość kupienia niedrogiego obiadu dla olsztynian. Podobne instytucje istnieją w innych miastach wojewódzkich i w zdecydowanie lepszy sposób dbają o dożywianie najuboższych mieszkańców.

Razem pismo w tej sprawie złożyło w biurze prezydenta Grzymowicza.