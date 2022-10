Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa. Czy Elbląg przystąpi do programu SIM?

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa, w skrócie SIM, to spółka realizująca budownictwo społeczne. Jej głównym zadaniem jest budowanie mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu.

— Elbląg na początku nie wyraził chęci przystąpienia do tego programu, ale cały czas toczą się z miastem takie rozmowy. Mam nadzieję, że w przyszłym roku w Elblągu też powstaną takie mieszkania — powiedział w czwartek 13 października wicewojewoda Piotr Opaczewski podczas konferencji w Delegaturze Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Elblągu.

— Krajowy Zasób Nieruchomości posiada bardzo atrakcyjną działkę pod budownictwo mieszkaniowe na elbląskim osiedlu Bielany. A tam przecież budownictwo mieszkaniowe się rozwija. Mam nadzieję, że już wkrótce w jakiejś formie te mieszkania powstaną również w Elblągu. Większe zainteresowanie jest w mniejszych miejscowościach, które nie mają szans na to, aby pojawił się tam inwestor i wybudował 40 mieszkań. To się im po prostu nie opłaca. A spółki KZM to nie są spółki, które mają zarabiać. Ich celem jest budownictwo społeczne i to, aby dostarczyć mieszkańcom gmin mieszkania na wynajem tańsze, niż mieszkania rynkowe — mówił Opaczewski.

A Arkadiusz Urban, prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości oznajmił:

— Wybudowany kanał żeglugowy na pewno ożywi ruch gospodarczy. Będzie on wymagał mieszkań, dlatego jesteśmy zainteresowani, aby na terenie Elbląga i okolicznych miast — zwłaszcza nad Zatoką — mogła mieć miejsce możliwość wejścia SIM-ów.

— W ramach programu we współpracy z gminami tworzymy spółki — takich spółek powołaliśmy do tej pory 30 w skali kraju — z zaangażowaniem 350 gmin. Program ma przeciwdziałać depopulacji i jest skierowany do małych i średnich gmin. Ma być elementem zrównoważonego rozwoju i wyrównywania szans w skali całego kraju. Dlatego jest kilka instrumentów wsparcia ze strony rządu dla tworzenia i budowania mieszkań w tym systemie: każda gmina wchodzi do takiego programu bezkosztowo — dostaje od nas 3 mln zł na objęcie udziałów. Jest to bardzo ważne dla małych gmin, które często mają kilkudziesięciomilionowe budżety i nie są nawet w stanie powołać spółki komunalnej, a co dopiero mówić o budowaniu. To jest kapitał założycielski spółki, dzięki któremu może ona podjąć od razu działania — prace projektowe i planistyczne związane z przyszłą budową. Kolejnymi instrumentami wsparcia są Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa, który udziela 10 proc. bezzwrotnego grantu oraz Fundusz Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego – do 35 proc. i bardzo atrakcyjny trzymiesięczny WIBOR bez marży banku, oraz wpłaty od partycypantów, czyli wszystkich mieszkańców — tłumaczył Arkadiusz Urban.

W województwie warmińsko-mazurskim w ramach KZM powołano dwie spółki: SIM KZM Północ oraz SIM KZN Warmia i Mazury.

Wspólnikami SIM KZM Północ są: gmina miejska Tczew z woj. pomorskiego oraz gminy z województwa warmińsko-mazurskiego: Biskupiec, Ryn, Zalewo, Kolno, Rozogi, Wydminy, Jedwabno, Dobre Miasto, Dźwierzuty, Ełk (gmina wiejska), Kętrzyn (gmina miejska), Lidzbark (Welski), Nidzica, Ostróda (gmina wiejska), Gietrzwałd, Szczytno (gmina miejska), Purda i Giżycko.

Udziałowcami spółki SIM KZN Warmia i Mazury zostało 16 gmin z Warmii i Mazur (Biała Piska, Bisztynek, Braniewo, Działdowo, Elbląg gm. wiejska, Gronowo Elbląskie, Iława gm. wiejska, Lubawa gm. wiejska, Markusy, Milejewo, Nowe Miasto Lubawskie, Olsztynek, Orzysz, Pasłęk, Pieniężno, Szczytno gm. wiejska), Nowy Dwór Gdański (województwo pomorskie) oraz Krajowy Zasób Nieruchomości.

W spółce SIM KZM Północ umowę podpisało już 19 gmin, planowana jest budowa 1020 mieszkań.

— Są już wydane cztery pozwolenia na budowę. To oznacza, że niebawem zostaną ogłoszone przetargi na wykonawstwo. Mam nadzieję, że na początku przyszłego roku wbijemy pierwszą łopatę i rozpoczniemy budowę — zapowiedział Opaczewski.