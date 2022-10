Z narkotykami i na sądowym zakazie za kierownicą. Mieszkaniec Olsztyna zatrzymany

Policjanci wpadli na trop mieszkańca Olsztyna, który miał posiadać środki odurzające. Funkcjonariusze w poniedziałek (10 października) zauważyli i zatrzymali do kontroli na jednej z ulic w mieście osobową kię, którą mógł poruszać się wytypowany mężczyzna.

Za kierownicą auta siedział 26-letni mieszkaniec Olsztyna. Po sprawdzeniu w systemach informatycznych wyszło na jaw, że w ogóle nie powinien on znaleźć się za kierownicą auta, bo ciąży na nim sądowy zakaz kierowania pojazdami.

Funkcjonariusze postanowili również przeszukać samochód, którym się poruszał mężczyzna. Do działań wykorzystany został pies specjalnie wyszkolony w wykrywaniu zapachów narkotyków. To właśnie czuły nos czworonoga wskazał we wnętrzu auta woreczek foliowy z zawartością zbrylonej kremowej substancji. W miejscu zamieszkania 26-latka znaleziono kolejne woreczki foliowe, tym razem z zawartością zielonego suszu roślinnego oraz białego proszku. Ze wstępnych ustaleń wynika, że jest to marihuana i mefedron. Zabezpieczony materiał przekazano do dalszych badań laboratoryjnych.

26-latek wkrótce przed sądem odpowie za posiadanie środków odurzających oraz kierowania autem wbrew sądowemu zakazowi. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.