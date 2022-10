Piotr Müller: nie było planu wymiany premiera

Rzecznik rządu w rozmowie w Radiu Zet został zapytany, czy był plan wymiany premiera Mateusza Morawieckiego przez kierownictwo PiS. "Nie był planu wymiany" - odparł.

Dopytywany czy był taki plan po stronie wicepremiera, szefa MAP Jacka Sasina odparł: "Nic mi na ten temat nie wiadomo".

Müller został też zapytany czy jego zdaniem Marek Kuchciński, który ma zostać nowym szefem KPRM, ma większy talent organizacyjny niż Michał Dworczyk, dotychczasowy szef kancelarii premiera. "Jak dwa takie duże talenty porównywać?" - powiedział. Dopytywany, odparł: "Tak, wierzę w to".

Rzecznik został też zapytany czy rząd zrezygnował z pomysłu wprowadzenia podatku od nadmiarowych zysków firm. "Zdarza się, że niektóre firmy ze względu na tą sytuację międzynarodową mają większe zyski, niż wynikałoby to z naturalnych działań gospodarczych i z tego podatku nie zrezygnowaliśmy" - powiedział.

"Natomiast obserwujemy jak wygląda sytuacja w poszczególnych sektorach i myślę, że jeśli to rozwiązanie będzie wchodziło to jako podatek sektorowy, który dotykałby tych firm, które rzeczywiście mają ponadmiarowe zyski w stosunku do tego co wynika z ich naturalnych działań rynkowych" - zaznaczył.

Jak dodał nie chodzi tylko o firmy "energetyczne, bo mogą też inne odnosić zyski w tym obszarze". "Dlatego trzeba to zbadać sektorowo i bardzo szczegółowo. To w tej chwili jest poddawane analizie przez rząd" - mówił.

"Za wcześniej jest żeby powiedzieć, że ten podatek od nadmiarowych zysków miałby odejść na bok. Natomiast prawdą jest to, że nie ma w tej chwili przyjętego tego projektu w takim obszarze bardzo szerokim jaki być może miał być pierwotnie" - powiedział. (PAP)

Rafał Białkowski