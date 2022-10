Olsztyńscy działkowicze ukarani. W trakcie porządków jesiennych do ogniska wrzucają niemalże wszystko

W ostatnich dniach strażnicy miejscy podczas realizacji zgłoszeń ujawnili kilka wykroczeń związanych ze spalaniem odpadów na terenie ogrodów działkowych. Działkowicze do ognia wrzucali m.in. lakierowane deski czy odpady zielone. Warto wiedzieć czego do ogniska wrzucać nie wolno.

Tylko w środę (12 października) w wyniku przeprowadzonych kontroli ukaranych zostało czterech działkowiczów, którzy do ognia wrzucali m. in. odpady zielone, lakierowane deski czy folie.

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 191 Ustawy o odpadach) obowiązuje całkowity zakaz spalania odpadów. Część roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów czy też parków również są odpadami, a co za tym idzie ich spalanie jest zabronione. Ponadto obowiązują przepisy, które zobowiązują nas do prowadzenia selektywnego zbierania odpadów, więc nie możemy wrzucać odpadów zielonych do pojemników na odpady komunalne.

Co zatem począć z tymi problemowymi odpadami? Nadają się one do kompostowania, ale można je także przekazywać firmie odbierającej odpady komunalne. Do pojemników na odpady zielone wrzucamy: trawę, liście, drobne gałęzie, kwiaty, owoce z ogrodu, korę. Nie wrzucamy natomiast odpadów, które nie ulegają rozkładowi biologicznemu oraz ziemi.