13 października czyli Dzień Bez Stanika. Z tej okazji warto go zdjąć, aby zbadać swoje piersi

Dzień Bez Stanika, to święto, które wywołuje uśmiech głównie u płci brzydkiej, jednak jest ono bardzo poważne, szczególnie, że wypada ono w samym środku miesiąca świadomości o raku piersi. Tak więc jest to doskonała okazja aby zdjąć stanik chociażby po to, aby dokładnie się zbadać.

Dzień Bez Stanika, jak większość świąt "bez [tu wpisz czego]" został wymyślony... a jakże! W Stanach Zjednoczonych. Pierwotnie to święto było obchodzone 9 lipca, lecz ostatecznie zostało przeniesione właśnie na 13 października. Oficjalnie Dzień Bez Stanika został wpisany do kalendarza w 2011 roku, jednak sama idea nie jest nowa. Amerykańskie ruchu feministyczne już w latach 60. i 70. postulowały o "uwolnienie" kobiecych piersi. Lata 70. były w stanach okresem buntu, w którym wiele kobiet zrezygnowało z niewygodnych wówczas biustonoszy na rzecz luźniejszych ubrań i uwolnionych piersi.,

Obecnie biustonosz jest wpisany w damski ubiór biznesowy i jest wyrazem kobiecej elegancji. W oficjalnych sytuacjach jego brak nie jest dobrze widziany i może stanowić swego rodzaju wpadkę. W nieoficjalnych sytuacjach obecnie wiele kobiet rezygnuje z noszenia biustonosza na rzecz wygody i komfortu.

Zarówno dziś, jak i przez cały październik warto zdjąć biustonosz chociażby po to, żeby dokładnie zbadać swoje piersi. Różowy październik to akcja mająca na celu uświadomić kobiety o ryzyku, jakie niesie ze sobą rak piersi. Nowotwór ten wykrywa się każdego roku u około 1,5 miliona kobiet, z czego aż 400 tys. przypadków kończy się śmiercią. Największą przeszkodą w leczeniu tego nowotworu jest wykrywalność. Niestety, kobiece piersi zostały sprowadzone do tematu seksualnego a ich rak stał się "tematem tabu" o którym "nie wypada rozmawiać". Wiele przypadków raka piersi jest więc bagatelizowane a kobiety wstydzą się o nim rozmawiać. To duży błąd, bo przy wczesnej diagnozie szanse na przeżycie rosną kilkukrotnie.

Kilka ciekawych faktów o piersiach i stanikach

Statystycznie średniej wielości pierś waży około pół kilograma

U 65 proc. pań lewa pierś jest większa od prawej

Uznane za najseksowniejsze kobiety w Europie Włoszki są statystycznie posiadaczkami najmniejszego biustu. Średni rozmiar miseczki w Italii to B.

Największymi piersiami na Starym Kontynencie mogą się za to pochwalić Brytyjki, gdzie ponad połowa kobiet nosi rozmiar D.

Na rynku znajdziemy ponad 90. różnych rozmiarów biustonoszy.

Aż 70 proc. kobiet jest niezadowolonych z wyglądu swoich piersi.