Rozpoczęły się uroczystości rocznicowe objawień maryjnych w Fatimie

Kilkadziesiąt tysięcy pielgrzymów przybyło w środę wieczorem do sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Fatimie na dwudniowe uroczystości 105. rocznicy zakończenia objawień maryjnych w tej położonej w środkowej Portugalii miejscowości.

Wśród obecnych w tym popularnym wśród pielgrzymów miejscu kultu dominują pątnicy z rodzimej Portugalii.

W ocenie Nuno Antao działacza społecznego z Odivelas na zachodzie kraju, wielu przybyszów modli się w środowy wieczór w Fatimie o pokój w ogarniętej wojną Ukrainie.

Wskazał, że w październiku, uznawanym w Kościele za miesiąc Różańca, w wielu portugalskich parafiach lokalne społeczności uczestniczą w tej modlitwie.

“W minioną sobotę uczestniczyłem w dużej modlitwie mężczyzn zorganizowanej na jednym z głównych placów Lizbony, Terreiro do Paco przed figurką Matki Bożej Fatimskiej. Różaniec był tam podstawową modlitwą”, powiedział PAP Antao.

Także dla 80-letniego Antonia Silvy z Lizbony rozpoczęte wieczorem w środę uroczystości w sanktuarium fatimskim będą przebiegały pod znakiem modlitwy o pokój na świecie, szczególnie w intencji zakończenia wojny na Ukrainie.

“Ten konflikt zbrojny i odciskający swoje piętno na ludziach na całym świecie kryzys są widoczne wśród zanoszonych tu intencji”, stwierdził w rozmowie z PAP portugalski senior, według którego w środę wieczorem na głównym placu sanktuarium w Fatimie jest co najmniej 40 tys. osób.

“Tegoroczne uroczystości przypadły w środku tygodnia, dlatego raczej nie spodziewałbym się, że liczba pątników przekroczy do jutra kilkaset tysięcy”, dodał.

W środę wieczorem zgromadzeni w Fatimie wezmą udział w modlitwie różańcowej w Kapliczce Objawień, w procesji ze świecami, a także we mszy świętej. Po niej odbędzie się trwające do rana czuwanie modlitewne.

Według władz portugalskiego sanktuarium do Fatimy na rozpoczęte w środę wieczorem uroczystości przybyły setki pielgrzymów z Polski.

Podczas zorganizowanej w środę po południu konferencji prasowej w Fatimie rektor sanktuarium ksiądz Carlos Cabecinhas poinformował, że choć wśród pielgrzymów docierających w tym roku do tej miejscowości przeważają Portugalczycy, to wskazał, że Polacy są jedną z głównych nacji przybywających w 2022 r. do tego miejsca kultu maryjnego.

Objawienia w Fatimie rozpoczęły się w maju 1917 r. i trwały przez sześć miesięcy. 13 października tegoż roku Matka Boża ukazała się trójce małych pasterzy, po raz ostatni apelując o modlitwę w intencji pokoju oraz wzywając ludzkość do nawrócenia i pokuty.

