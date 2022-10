Jarosław Kaczyński: musimy obronić się przed kryzysem gospodarczym i przyczynić do zwycięstwa Ukrainy

Najważniejszym wyzwaniem, które stoi teraz przed Polską, to obronić się przed kryzysem gospodarczym, w tym przede wszystkim przed bezrobociem i przyczynić do zwycięstwa Ukraińców nad Rosjanami, co będzie wielką geopolityczną zmianą na naszą korzyść - powiedział w środę prezes PiS Jarosław Kaczyński.