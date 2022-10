Pijany senior jechał motorowerem pod prąd na drodze ekspresowej. Zderzył się za samochodem na wysokości węzła Gryźliny niedaleko Olsztyna

Wjeżdżanie motorowerem na drogę ekspresową to zły pomysł. Dużo gorszy jest jednak wtedy, gdy robi się to w nocy, pod wpływem alkoholu a na dodatek jedzie się pod prąd. Przekonał się o tym 71-letni senior, który wczoraj wieczorem doprowadził do wypadku na drodze S51 na wysokości węzła Gryźliny.