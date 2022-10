Papież w rocznicę otwarcia Soboru Watykańskiego II: potrzebny Kościół bogaty w Jezusa, a ubogi w środki

Potrzebny jest Kościół „bogaty w Jezusa, a ubogi w środki” - mówił we wtorek papież Franciszek podczas mszy w 60. rocznicę otwarcia Soboru Watykańskiego II. Apelował: „Powróćmy do Soboru”, by Kościół mógł być „kanałem miłosierdzia dla wszystkich”, „aby wyjść z ograniczeń i pokonać pokusę skoncentrowania się wyłącznie na sobie".

W rocznicę inauguracji Soboru przez świętego Jana XXIII rozpoczął się jednocześnie oficjalny czas przygotowań do Roku Świętego 2025, gdy w Rzymie oczekiwane są miliony pielgrzymów.

W rocznicowej mszy uczestniczyli przedstawiciele innych wyznań chrześcijańskich.

W homilii podczas mszy w bazylice Świętego Piotra papież podkreślił: „W rocznicę otwarcia Soboru Watykańskiego II słyszymy skierowane także do nas, do nas jako Kościoła, te słowa Pana: +Czy mnie miłujesz? Paś owce moje+”.

Franciszek przypomniał, że 60 lat temu „Kościół po raz pierwszy w historii poświęcił sobór na stawianie pytań samemu sobie, na refleksję nad własną naturą i misją”.

„Zapytajmy siebie – apelował - czy w Kościele zaczynamy od Boga, od jego spojrzenia rozmiłowanego w nas”.

„Zawsze istnieje pokusa, by zacząć od +ja+, a nie od Boga, by postawić nasze plany działania przed Ewangelią, by dać się ponieść wiatrowi światowości, by gonić za modami czasu lub odrzucić czas, który Opatrzność daje nam, byśmy zawrócili” - dodał.

Papież wzywał, by uważać zarówno na „progresywizm, który podąża za światem”, jak i na tradycjonalizm, „opłakujący świat miniony”. Ostrzegał: „nie są one dowodami miłości, lecz niewierności”, to „egoizmy, które przedkładają własne upodobania i plany nad miłość, która podoba się Bogu, miłość prostą, pokorną i wierną”.

„Odkryjmy na nowo Sobór, aby przywrócić prymat Bogu, temu, co istotne: Kościołowi który byłby szalony z miłości do swego Pana i do wszystkich ludzi, przez niego umiłowanych; Kościołowi który byłby bogaty w Jezusa, a ubogi w środki; Kościołowi który byłby wolny i wyzwalający” - apelował Franciszek.

Jak mówił, „Kościół zakochany w Jezusie nie ma czasu na starcia, jady i polemiki”.

Zachęcał: „Niech Kościół będzie przeniknięty radością”; bo „jeśli się nie raduje, to zaprzecza sobie samemu, bo zapomina o miłości, która go stworzyła”.

Papież zwrócił uwagę na nauczanie Soboru: „być w świecie z innymi i nie czując się nigdy ponad innymi, jako słudzy wznioślejszego Królestwa Bożego”, wnosząc dobrą nowinę Ewangelii w życie i języki ludzi.

"Nie można być ponad", "to okropny grzech klerykalizmu, który zabija owce" - ostrzegał.

Mówił także o aktualności Soboru, który pomaga „odrzucić pokusę zamknięcia się w zaporach własnej wygody i przekonań”, by „wyjść na poszukiwanie owcy zagubionej i przyprowadzić ją z powrotem do owczarni, opatrzeć skaleczoną i umocnić chorą”.

Jak zauważył Franciszek, Kościół nie zwołał Soboru, by „zachwycać się sobą, lecz aby dawać siebie”. Kościół „nie może eksponować siebie w oczach świata, ale służyć światu” - dodał.

Apelował: „Bracia, siostry, powróćmy do Soboru, który odkrył na nowo żywą rzekę Tradycji, nie zastygając w tradycjach; który odkrył na nowo źródło miłości nie po to, by pozostać w górze rzeki, ale po to, by Kościół mógł iść w dół rzeki i być kanałem miłosierdzia dla wszystkich".

„Powróćmy do Soboru, aby wyjść z naszych ograniczeń i pokonać pokusę skoncentrowania się wyłącznie na sobie” - wezwał papież.

Wskazywał na konieczność przezwyciężenia "nostalgii za przeszłością, opłakiwania dawnego znaczenia, przywiązania do władzy"; "bo ty, święty Lud Boży, jesteś ludem pasterskim: nie istniejesz po to, by paść samego siebie, ale innych, wszystkich innych, z miłością” - dodał.

Troską, zaznaczył, trzeba otaczać ubogich, odrzuconych.

Przywołał słowa św. Jana XXIII z 1962 roku, by być „Kościołem wszystkich, a szczególnie Kościołem ubogich”.

Franciszek zauważył: „Ileż to razy po Soborze chrześcijanie starali się obrać jakieś stronnictwo w Kościele, nie zdając sobie sprawy, że rozdzierają serce swojej Matki! Ileż to razy woleli być +kibicami swojej grupy+ niż sługami wszystkich, postępowcami i konserwatystami niż braćmi i siostrami, +prawicą+ lub +lewicą+ niż być Jezusa; ustawiać się w roli +stróży prawdy+ lub +solistów nowości+, zamiast uznać się za pokorne i wdzięczne dzieci Świętej Matki Kościoła”.

„Pan nie chce, abyśmy byli tacy” - powiedział papież. Apelował o pielęgnowanie jedności i modlił się o „wybawienie od diabolicznych chwytów polaryzacji”.

Przed ołtarzem w bazylice wystawiono szklaną trumnę ze szczątkami św. Jana XXIII, który otworzył Sobór Watykański II.

Z Watykanu Sylwia Wysocka(PAP)

