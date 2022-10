Prace archeologiczne na terenie byłego ratusza w Braniewie. Sejf pancerny, niemieckie monety to tylko niektóre znaleziska [ZDJĘCIA]

W miniony piątek w Braniewie zainaugurowano prace archeologiczne na terenie dawnego braniewskiego ratusza, który stanął otworem przed specjalistami z Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu. Co odkryto pierwszego dnia badań?

We wtorek 11 października specjaliści z Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu rozpoczęli pierwsze prace na terenie byłego braniewskiego ratusza. Pierwszy dzień badań i odkryto już pierwsze znaleziska.

— XX-wieczny sejf pancerny, w którym znajdowały się niemieckie monety, prawdopodobnie fragment broni z pierwszej połowy XX wieku — być może to pistolet typu dubeltówka, ciężki kulisty przedmiot, zachowany w bardzo złym stanie, ale jego waga może wskazywać na to, że była to kula armatnia, drobne rzeczy życia codziennego, drobne elementy ceramiki budowlanej, prawdopodobnie późnośredniowieczny fragment naczynia ceramicznego tzw. siwak, fragmenty zniszczonych i nadpalonych dokumentów — wymienia Jakub Jagodziński, pracownik Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu.

I dodaje: — Datację tych przedmiotów utrudnia to, że wszystko jest zmieszane z gruzem. Najciekawsza jest architektura, która odsłania nam relikty dawnego ratusza.