Co dało spotkanie premiera z samorządowcami?

Zaproponowaliśmy samorządom dwie ustawy. Pierwsza to ustawa, która będzie wprowadzać maksymalną kwotę za cenę prądu, także dla samorządów, a druga to ustawa dająca konkretne narzędzia samorządom dotyczące możliwości dystrybucji węgla - powiedział we wtorek wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker.

We wtorek odbyło się spotkanie m.in. premiera Mateusza Morawieckiego i wiceszefa MSWiA Pawła Szefernakera z samorządowcami na temat cen energii. Szef rządu zaprosił na wtorkowe rozmowy przedstawicieli władz lokalnych zrzeszonych m.in. w Unii Metropolii Polskich oraz Związku Miast Polskich.

Jak podkreślił po spotkaniu wiceszef MSWiA, dotyczyło ono cen energii oraz dystrybucji węgla i zaproponowano na nim dwie ustawy dotyczące tych kwestii. "Konkretne propozycje pan premier przedstawił, jakie narzędzia mają wprowadzać te ustawy" - powiedział Szefernaker.

Jak dodał, ustalono wspólnie ze stroną samorządową, że w środę rano odbędzie się posiedzenie komisji wspólnej rządu i samorządu, na której samorządy mają się odnieść już do konkretnych przepisów ustaw oraz przedstawić swoje propozycje i swoją opinię dotyczącą ich zapisów.

Wiceszef MSWiA zaznaczył, że chciałby, aby wspólną opinię strony rządowej i samorządowej wypracować jak najszybciej, tak, aby te ustawy zostały ostatecznie przyjęte przez parlament.

"Mówimy o dwóch ustawach. Pierwsza ustawa to ustawa, która będzie wprowadzać maksymalną kwotę za cenę prądu, także dla samorządów, a druga ustawa to ustawa dająca konkretne narzędzia samorządom dotyczące możliwości dystrybucji węgla" - podkreślił Szefernaker.

"Rozmawialiśmy o tym, że są różne sytuacje w samorządach, inna jest specyfika miast w różnych częściach Polski. Inaczej to wygląda na Śląsku, inaczej na Pomorzu, inaczej, jeżeli chodzi węgiel w małych miejscowościach" - powiedział.

Wskazał, że wiele samorządów wyraziło chęć współpracy w kwestii dystrybucji węgla pod warunkiem wprowadzenia nowych rozwiązań ustawowych "i my w tej chwili pracujemy wspólnie nad tymi rozwiązaniami, żeby te samorządy, które chcą - mogły tego typu działania realizować.

"To jest m.in. kwestia wątpliwości niektórych samorządów dotyczących podstawy prawnej, zamówień publicznych, bądź możliwości zlecania także innym podmiotom tych działań, czy to są spółki miejskie, czy podmioty prywatne. Te rozwiązania będą przygotowane wspólnie" - powiedział.

Zaznaczył, że obie ustawy zostaną we wtorek przekazane stronie samorządowej tak, żeby mogła do jutra przedstawić swoje opinie.

Wiceminister klimatu i środowiska Anna Łukaszewska-Trzeciakowska zaznaczyła, że dzisiejszy dialog ze stroną samorządową był bardzo merytoryczny. "Bardzo dobrze nam się rozmawiało i z jeszcze większą satysfakcją mogę powiedzieć, że dużą część postulatów, które zgłaszała dzisiaj strona samorządowa ustawa już zawiera. Ten dialog trwa, wydaje się mi, że był dobry" - dodała.

Jak powiedziała, ustawa składa się z kilku elementów, ale jednym z kluczowych jest cena maksymalna dla samorządów i jednostek samorządowych. "Na takim określonym, wskazanym przez pana premiera poziomie w okolicach 800 zł, może nieco poniżej. To pewnie ustali ostatecznie Rada Ministrów" - podkreśliła.

Istotne jest również rozwiązanie - wskazała - które jest zawarte w projekcie przygotowanym przez resort klimatu. "Jeżeli już jakieś postępowania się zamknęły i rozstrzygnęły niż kwotami znacząco przewyższającymi obecne kwoty na rynku towarowej giełdy energii, to tutaj również jest rozwiązanie, które spowoduje, że podwyżek w takim rozmiarze samorządy nie będą musiały wpisywać w swoje koszty" - powiedziała.

Dodała, że jest też kilka rozwiązań bardzo precyzyjnie wskazujących na możliwość prowadzenia negocjacji, dostawcy rezerwowego. "Mamy cały wachlarz rozwiązań, to jest szersza ustawa, dzisiaj skupiliśmy się bardzo mocno na rozwiązaniach związanych z samorządami" - zaznaczyła.

Ustawa trafi do dalszego merytorycznego dialogu z samorządami.

Wtorkową rozmowę szefa rządu z przedstawicielami tych korporacji zapowiadał w piątek wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker. Tego dnia odbył się w Warszawie protest samorządów związany z kryzysem energetycznym.

W manifestacji uczestniczyli samorządowcy związani m.in. z UMP i ZMP, a także z Ruchem "Tak! Dla Polski". Do szefa rządu zwrócili się o pilną interwencję, która pozwoliłaby rozpocząć proces stabilizacji sytuacji na rynku energii elektrycznej.(PAP)

Czego chcą samorządowcy?

Samorządowcy proponują, aby cena gwarantowana energii elektrycznej dla samorządów wynosiła ok. 500–600 zł za jedną MWh. We wtorek przedstawiciele Związku Miast Polskich oraz Unii Metropolii Polskich spotkali się w Warszawie z premierem Mateuszem Morawieckim.

"Spotkanie z premierem dotyczyło problemów związanych z wysokimi cenami narzucanymi przez spółki skarbu państwa samorządom oraz zaangażowanie samorządów w dystrybucję węgla" – poinformował po spotkaniu Krzysztof Kosiński, prezydent Ciechanowa, sekretarz Związku Miast Polskich.

Arkadiusz Chęciński prezydent Sosnowca przekazał, iż podczas spotkania szef rządu zapewnił, "że będzie ustalona cena maksymalna (za energię elektryczną – PAP) dla samorządowców". "Nie jesteśmy zadowoleni, bo mówi się o kwocie blisko 800 zł" – oznajmił.

Według samorządowców ceny za energię powinny być "jak najbliżej ceny producenckiej".

"Obecnie w Ciechanowie cena energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego wynosi 269 zł za megawatogodzinę. Przy przyjęciu propozycji 800 zł za jedną MWh, to ok. 300 proc. podwyżka. (…) Chcielibyśmy, żeby ta stawka była zbliżona do 500–600 zł, a nie 800 zł" – podkreślił Kosiński.(PAP)

Wojciech Kamiński, Janusz Majewski

Marcin Chomiuk, Aleksandra Kuźniar