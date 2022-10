Na jaką pomoc z Agencji Rozwoju Przemysłu mogą liczyć mali i średni przedsiębiorcy

Co to są Centra Obsługi Przedsiębiorców ARP SA? Na jaką pomoc mogą liczyć przedsiębiorcy z małych i średnich firm? Na te i inne pytania odpowie dyrektor COP w Białymstoku Beata Olszewska.

Centrum Obsługi Przedsiębiorców - czym ono jest?

- Jesteśmy jednostką terenową Agencji Rozwoju Przemysłu. Centrum Obsługi Przedsiębiorców – to nazwa biura regionalnego w Białymstoku, która sama w sobie od razu ma informować czym się zajmujemy i kogo wspieramy.

Na jaką pomoc mogą liczyć przedsiębiorcy z małych i średnich firm, którzy skontaktują się z regionalnym COP?

- W naszym Centrum przy ul. Świętojańskiej 12a w Białymstoku, udzielamy szczegółowych informacji o dostępnych formach wsparcia. Pomagamy wybrać właściwą formę finansowania, złożyć wniosek, wyjaśniamy wątpliwości i wspólnie przechodzimy przez cały proces, aż do podpisania umowy i uruchomienia środków. Dodam, że ten proces jest całkowicie zdigitalizowany i zdalny, prowadzący przez naszą stronę internetową i profil zaufany.

Na jaką Pomoc mogą liczyć przedsiębiorcy kontaktujący się z COP?

- Wspieramy przedsiębiorstwa w zakresie finasowania szeroko rozumianych inwestycji, kapitału obrotowego, realizacji kontraktów oraz pożyczek na zapewnienie płynności.

W Centrach Obsługi Przedsiębiorców można również zapoznać się z ofertą ARP Leasing. Spółka uzupełnia ofertę ARP SA świadcząc usługi leasingu maszyn, urządzeń czy linii technologicznych.



Jakie warunki musi spełnić przedsiębiorca (właściwie jego firma), żeby ubiegać się o oferowane przez COP formy wsparcia?

- Nasza oferta przeznaczona jest dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz dużych firm. Warto podkreślić, że finansujemy wszystkie branże. Kierujemy ją do przedsiębiorców, których firmy działają min. 12 miesięcy, prowadząc pełną księgowość, których roczne przychody ze sprzedaży wynoszą minimum 4 mln zł .

Jakie zabezpieczenia trzeba mieć aby móc ubiegać się o finasowanie?

Wymagamy zabezpieczenia w wysokości 120% udzielonej kwoty pożyczki.

Nasi klienci mogą również skorzystać z poręczenia EFG, które zabezpiecza 70% kwoty pożyczki. Poręczenie to jest dla przedsiębiorców bezpłatne.

Jaka forma finasowania jest najczęściej wybierana przez przedsiębiorców?

Trudno jest na to pytanie odpowiedzieć jednoznacznie. W okresie pandemii bardzo dużym zainteresowaniem cieszyła się oferta dostępna w Ramach tarczy antykryzysowej. Obecnie nasze Centrum w Białymstoku mimo trudnych czasów finansuje wiele projektów inwestycyjnych. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszy się również nasz najnowszy produkt: Pożyczka Antyinflacyjna z gwarancja EFG, zarówno w formule obrotowej z finasowaniem do 48 m-cy jak i w formule inwestycyjnej ze 120 m-czym okresem finasowania.

O co najczęściej pytają przedsiębiorcy, którzy zgłaszają się po pomoc do COP?

- Najczęściej chcą wiedzieć dla jakiej branży przeznaczona jest nasza oferta, gdzie szukać informacji o ofercie i jak złożyć wniosek .

Podkreślamy więc: Finansujemy przedsiębiorców działający praktycznie we wszystkich branżach, wszelkie informacje dostępne są na naszej stronie internetowej www.arp.pl, gdzie znajdą Państwo zarówno dane kontaktowe bezpośrednio do pracowników COP, jak i informacje o skutecznych formach składania wniosków.

----‐-------------------------------



Agencja Rozwoju Przemysłu SA to spółka Skarbu Państwa , która od ponad 30 lat wspiera polskich przedsiębiorców. Jest partnerem Biznesowym dla firm które chcą się rozwijać w innowacyjnych branżach, potrzebują wsparcia w realizacji procesów restrukturyzacji, szukają finasowania oraz tych które są zainteresowane terenami inwestycyjnymi w specjalnych strefach ekonomicznych.

ARP SA działa na rzecz rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw, w szczególności poprzez inwestycje w sektory i technologie budujące konkurencyjność polskiej gospodarki . Aby wspierać innowacyjną gospodarkę i stymulować jej rozwój uruchomiliśmy Platformę Transferu Technologii, na której zarejestrowanych jest ponad 1400 technologii.

Od 2018r. ARP SA prowadzi program „Kadry dla Przemysłu” Celem programu jest stworzenie odpowiednich warunków dla długofalowej współpracy pomiędzy spółkami z portfela ARP SA a sektorem edukacji.

ARP SA dysponuje unikalną na rynku ofertą usług finansowych - pożyczek skierowanych do przedsiębiorstw sektora MSP oraz dużych firm – dostępną w naszych regionalnych Centrach Obsługi Przedsiębiorców (COP)



Centrum Obsługi Przedsiębiorców w Białymstoku to jedno z siedmiu tego typu miejsc w Polsce. Obsługujemy przedsiębiorców z województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.



Naszym celem jest kompleksowe wsparcie przedsiębiorstw w zakresie finasowania szeroko rozumianych inwestycji, kapitału obrotowego, realizacji kontraktów oraz pożyczek na zapewnienie płynności. Naszym celem jest kompleksowe wsparcie przedsiębiorstw w zakresie finasowania szeroko rozumianych inwestycji, kapitału obrotowego, realizacji kontraktów oraz pożyczek na zapewnienie płynności.

Nasza oferta jest skierowana do firm, które istnieją na rynku co najmniej 12 miesięcy, prowadzą pełną księgowość oraz wykazują przychody roczne ponad 4 mln zł.

Pożyczki są udzielane na zasadach rynkowych. Są to pożyczki w pełni zwrotne.

W Centrach Obsługi Przedsiębiorców można również zapoznać się z ofertą ARP Leasing. Spółka uzupełnia ofertę ARP SA świadcząc usługi leasingu maszyn, urządzeń czy linii technologicznych.

.