Papież do młodzieży: ludzkość w wielkim niebezpieczeństwie, budujcie pokój

W czasie audiencji w Watykanie papież mówił młodym Belgom: "Jak dobrze wiecie, przeżywamy momenty trudne dla ludzkości, która jest w wielkim niebezpieczeństwie. Jesteśmy w wielkim niebezpieczeństwie".

"Dlatego mówię wam: bądźcie budowniczymi pokoju wokół was i w was; ambasadorami pokoju, po to, aby świat odkrył piękno miłości, wspólnego życia, braterstwa i solidarności" - wezwał Franciszek.

Wasze życie- dodał- "jest konkretnym zaangażowaniem, wychodzącym z wiary, na rzecz budowy nowego społeczeństwa, by żyć pośród świata i społeczeństwa, aby ewangelizować jego różne instancje, by wzrastały pokój, współistnienie, sprawiedliwość, prawa człowieka, miłosierdzie, a tym samym poszerzało się królestwo Boże na świecie".

"W obliczu tych wszystkich wyzwań możecie czuć się zniechęceni, nie na wysokości zadania, bezbronni i bezradni, to prawda. Nie lękajcie się" - apelował papież. (PAP)

