Młodzieżowy Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego: Młodzi samorządowcy rozpoczęli kadencję

Pod koniec września obradował Młodzieżowy Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Młodzi radni wojewódzcy wybrali pięcioosobowe prezydium w następującym składzie: Konrad Zacharski (przewodniczący), Igor Klimek (wiceprzewodniczący), Aleksandra Przepiórska (wiceprzewodniczący), Justyna Klukas (wiceprzewodniczący) oraz Dawid Olszewski (sekretarz).

Na kolejnej sesji planowane są wybory komisji problemowych.

Jak wyjaśniają przedstawiciele urzędu marszałkowskiego, Młodzieżowy Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego pozwala młodzieży realnie uczestniczyć w życiu społecznym regionalnej wspólnoty, zgłaszać swoje pomysły, opinie, realizować inicjatywy na rzecz młodzieży. Jest ciałem kolegialnym o charakterze inicjatywnym, konsultacyjno-doradczym i wnioskodawczym dla głównie organów samorządu województwa warmińsko-mazurskiego, złożonym z przedstawicieli młodzieży reprezentujących różne części regionu.

Co jest najważniejsze dla młodych?

Rozmawiamy z Konradem Zacharskim, przewodniczącym Młodzieżowego Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

— Rozpoczął się nowy rok szkolny, rozpoczęła także kadencja Młodzieżowego Sejmiku Województwa. Po latach pandemii wszystko wskazuje na to, że będzie można zrealizować normalnie zarówno plany szkolne, jak i związane z pracą młodych radnych. No właśnie, czym młodzieżowi radni Warmii i Mazur chcą się zajmować w tym roku/w tej kadencji? Co dla was, młodych ludzi, jest najważniejsze?

— Nasz sejmik składa się z dwudziestu sześciu członków z obszaru naszego województwa. Każdy z nas jest wyjątkowy i ma różne zainteresowania takie jak: muzyka, fotografia, plastyka, historia, ratownictwo medyczne, czy harcerstwo.

Pandemia odcisnęła piętno na każdym z nas. Z tego względu jako członkowie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego chcemy zwrócić szczególną uwagę na zdrowie psychiczne oraz aktywność sportową młodych ludzi. Nasze województwo słynie z malowniczych Mazur i bogatej historycznie Warmii. Chcemy edukować mieszkańców z zakresu ekologii i historii, ponieważ powinniśmy być dumni z naszego miejsca zamieszkania. Będziemy oferować pomoc Młodzieżowym Radom Miast i Gmin w planowaniu pracy, aktywizacji młodych oraz będziemy udzielać wsparcia przy zakładaniu Młodzieżowych Rad przy samorządach. Liczymy też na współpracę z innymi organizacjami. Przed nami sporo wyzwań, jednak w grupie siła!



— Jeśli się nie mylę, to pierwsze spotkania radni odbyli już pod koniec wakacji? Pojawiły się pierwsze, konkretne pomysły?

— W ostatnim tygodniu sierpnia odbyło się spotkanie integracyjne członków Młodzieżowego Sejmiku. Od tamtego czasu w naszych głowach narodziło się wiele pomysłów i z dnia na dzień jest ich coraz więcej. Już teraz wiemy jakie tematy są dla nas najważniejsze i jakie działania chcemy podjąć by młodzieży w naszym regionie żyło się coraz lepiej. Jak już wspomniałem, chcemy skupić się na problemie zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży, ale także na wykluczeniu osób mieszkających we wsiach, które mają ograniczony dostęp do życia kulturalnego. Staramy się, by nasze plany były realne do wykonania i mamy nadzieję, że współpraca między nami, a (dorosłym) Sejmikiem Województwa pozwoli zrealizować choć część z tych planów.

— Skąd pochodzą osoby tworzące Młodzieżowy Sejmik Województwa?

— Członkowie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego pochodzą z każdego zakątka naszego regionu, począwszy od większych miast, takich jak: Olsztyn, Ełk, czy Elbląg, kontynuując na mniejszych aglomeracjach — Węgorzewo, Kętrzyn, Giżycko, Bartoszyce, Szczytno, Pisz, Pasłęk, Iława, Nidzica, Orneta, Morąg, Lidzbark Welski, a nawet Nowe Miasto Lubawskie. Warto również pamiętać o części osób pochodzących z obszarów wiejskich, wśród których można wymienić Jedwabno, Karwicę bądź Gierzwałd. Jak można zauważyć zasięg naszego działania, sięga wielu powiatów i gmin, w których młodzież pragnie "mieć swój głos". Jednak pomimo różnic, każdy z nas stawia sobie za cel - pomoc młodzieży, dzięki czemu stanowimy doskonałą reprezentację całego województwa zróżnicowaną pod względem pasji, zainteresowań oraz doświadczeń, które tylko ubogacają wspólne działania i możliwości.

— Czy wśród młodzieży widać zainteresowanie pracą takich organów jak MSWWM?

— To zależy od tego czy młodzież wcześniej miała kontakt z podobną instytucją np. Młodzieżową Radą Miasta lub prężnie działającym samorządem szkolnym. Wielu młodych ludzi nie wie, że może zabrać głos i zmieniać swoje otoczenie na lepsze. Dlatego też chcemy, żeby było o nas głośno. Nasi rówieśnicy muszą wiedzieć, że jesteśmy ich głosem i że zawsze będą mieć w nas wsparcie, bo przecież o to chodzi w działaniu społecznym, prawda? Nasze inicjatywy mają na celu inspirować i wspierać. Mamy nadzieję, że dzięki temu zainteresowanie pracą Młodzieżowego Sejmiku wzrośnie, szczególnie wśród osób, które wcześniej nie były zapoznane z tym tematem.



— Czego można życzyć młodym radnym na początku kadencji?

— "Jako jedna z członków Młodzieżowego Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, na początku kadencji, byłam cała zestresowana. Mój stres sięgał szczytu Mount Everest. To uczucie jest nieuniknione, dla każdego początkującego, jednak można mu zapobiec. Jadąc na pierwsze, uroczyste spotkanie, by zminimalizować negatywne emocje, zabrałam ze sobą bliskich. Moje przyjaciółki, były idealną odskocznią od stresu" — to słowa Amelii Rudek, członkini MSWWM.

Zawsze kiedy zaczynamy swoją działalność, dostajemy nową pracę, czy idziemy na ważny egzamin, to towarzyszy nam stres. Ważne jest, aby sobie z nim radzić i go minimalizować np. tak jak zrobiła to Amelia. Wracając do pytania "Czego można życzyć młodym radnym na początku kadencji?", najważniejsze jest to, aby pamiętać, że nie tylko wy się stresujcie, ale każdy wokół was. W tym miejscu dorośli nie będą was wykluczać. Macie pełne prawo do głosu, własnych poglądów, przekonań. Nie bójcie się zatem mówić o nich głośno. A gdy będziecie pewni tego, gdzie jesteście, trzeba zacząć działać i pracować. Pewność siebie jest bardzo ważna, a z nią na pewno przyjdą ogromne sukcesy!

— I tej pewności siebie i realizacji planów serdecznie życzymy.