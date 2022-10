Posadź z nami 4 tys. drzew w Olsztynie

Olsztyńskie centra handlowe Aura i Galeria Warmińska zapraszają do wspólnej akcji sadzenia drzew

W piątek 7 października w Aura Centrum Olsztyna oraz w sobotę 8 października w Galerii Warmińskiej , odbędą się warsztaty przygotowane przez startup społeczny Dotlenieni.org, działający na rzecz poprawy jakości środowiska naturalnego. Mieszkańcy Olsztyna będą mogli dowiedzieć się, dlaczego warto dbać o tereny zielone i jak mogą zaangażować się w sadzenie drzew w najbliższym otoczeniu. Następnie zostaną zaproszeni do sadzenia Wirtualnych Drzew, które wczesną jesienią zostaną zamienione na prawdziwe i zasadzone w rejonie Olsztyna. Akcję rzeczywistych nasadzeń poprzedzą warsztaty z sadzenia skrzydłokwiatów w kokedamach, czyli w wywodzących się z Japonii naturalnych doniczkach stworzonych z ziemi i mchu. Warsztaty połączone z zielonym konkursem są bezpłatne i nie obowiązują na nie wcześniejsze zapisy. Akcja jest kolejnym działaniem w ramach kampanii edukacyjnej „Nie bądź plastik”.

Dlaczego sadzimy drzewa



Terenom zielonym zawdzięczamy znacznie więcej niż tylko życiodajny tlen. Drzewa oczyszczają powietrze ze szkodliwych substancji, działają jak naturalne klimatyzatory i pełnią wiele innych pożytecznych funkcji. Ponadto regulują obieg wody w przyrodzie, zmniejszają zagrożenie powodziami i łagodzą skutki suszy. Są także odpowiedzialne za ochładzanie powietrza atmosferycznego. Odpowiednie rozmieszczenie drzew w przestrzeni miejskiej pozwala obniżyć temperaturę powietrza nawet o 8 stopni. Na potrzebę sadzenia drzew zwracają uwagę naukowcy oraz organizacje zajmujące się ekologią, takie jak Dotlenieni.org. Ten startup społeczny nagrodzony został tytułem „Startup Pozytywnego Wpływu”, bo nie tylko edukuje na temat korzyści związanych z obecnością zieleni w przestrzeni publicznej, ale także, angażuje firmy w nasadzenia drzew w miejscach, w których szczególnie brakuje roślinności. W akcje zaangażowały się olsztyńskie galerie, które w ramach współpracy z tym doświadczonym partnerem posadzą jesienią 4000 drzew.

- Zdrowe dziesięciometrowe drzewo produkuje średnio około 118 kg tlenu rocznie, człowiek zużywa 176 kg. Zatem łatwo wyliczyć, że dwa drzewa średniej wielkości zaspokajają potrzeby jednej osoby. Właśnie dlatego Dotlenieni od lat angażują się w tworzenie nowych miejsc zielonych w całej Polsce. Sadząc nowe drzewa, tworzymy również naturalne filtry, które doskonale pochłaniają i neutralizują substancje toksyczne, takie jak: dwutlenek węgla, dwutlenek siarki oraz metale ciężkie. Nasze zielone przestrzenie dają też możliwość zrelaksowania się po ciężkim dniu. W leśnym powietrzu znajdują się fitoncydy, które mają działanie antystresowe i uspokajające. Cieszymy się, że możemy zaprosić mieszkańców Olsztyna i okolic do wspólnego sadzenia. Naszą akcję wzbogaciliśmy o warsztaty i konkurs, bo zdajemy sobie sprawę z tego, że ekologia nie może istnieć bez edukacji – mówi Natalia Tur, Regional Marketing Manager NEPI Rockcastle.



Edukacja ekologiczna

Akcję rzeczywistych nasadzeń poprzedzą bezpłatne warsztaty z sadzenia skrzydłokwiatów w kokedamach, które odbędą się w Aurze w piątek, 7 października br. w godz. od 12 do 19. Stoisko z warsztatami będzie ustawione w pasażu na poziomie +2 przy windzie panoramicznej. W sobotę, 8 października w godz. od 12 do 19 w pasażu na poziomie 0 z warsztatów będą mogły skorzystać osoby odwiedzające Galerię Warmińską. Własnoręcznie stworzone naturalne dekoracje będzie można zabrać do domu i w ten sposób choć odrobinę zazielenić swoje najbliższe otoczenie. Warsztaty będą również okazją do poszerzenia wiedzy o roślinach. Każdy będzie mógł także wziąć udział w specjalnym quizie sprawdzającym wiedzę z zakresu ekologii, w którym będzie można wygrać nagrody, m.in. hulajnogę.

Godziny warsztatów:

I sesja: 12:00 – 13.00, II sesja: 14:00 – 15:00, III sesja: 16:00 – 17:00, IV sesja: 18:00 – 19:00



Rundy konkursowe:

I runda: 11:00 – 13:00, II runda: 13:00 – 15:00, III runda: 15:00 – 17:00, IV runda: 17:00 – 19:00

Drzewa wirtualne zamienimy na prawdziwe

Każdy, kto w dniu warsztatów odwiedzi centrum będzie mógł zasadzić wirtualnie swoje drzewo. Wystarczy w tym celu zeskanować specjalny kod QR umieszczony na plakacie w miejscu warsztatów lub wejść na stronę https://wirtualnedrzewa.pl/nepi-rockcastle/. Każde z takich Wirtualnych Drzew zostanie jesienią zamienione na prawdziwą sadzonkę, która w przyszłości będzie współtworzyć nowy obszar zielony. Osoba, która weźmie udział w akcji, zostanie następnie zaproszona na uroczyste wspólne sadzenie drzew w przestrzeni miejskiej. Będzie to kolejna okazja, by zaangażować się na rzecz ochrony środowiska, a także możliwość poznania innych ludzi ceniących sobie kontakt z naturą.

- Angażujemy się w inicjatywy ekologiczne i troszczymy się o to, żeby nasze galerie były przyjazne naturze. Nasze działania mają na celu ochronę środowiska naturalnego, w którym funkcjonujemy. Stąd pomysł, by aktywnie włączyć się w proces nasadzeń drzew i popularyzacji wiedzy na temat tego, jak dbać o tereny zielone. W tym celu zaprosiliśmy do współpracy startup społeczny, którego misją jest realne działanie na rzecz środowiska, poprzez tworzenie nowych obszarów zieleni. Zaplanowaliśmy dwa dni edukacji i zabawy. Podczas czterech tur godzinnych warsztatów, które rozpoczną się o godz. 12, 14, 16 i 18, będzie można poznać tajniki roślin, stworzyć kokedamę oraz posadzić wirtualne drzewo. Warsztatom będzie towarzyszył konkurs. Namacalnym efektem akcji będzie zasadzenie czterech tysięcy drzew w naszej okolicy. Wspólnie możemy zadbać o to, by Olsztyn był jeszcze bardziej zielony – podkreśla Natalia Tur, Regional Marketing Manager NEPI Rockcastle.

Sadzenie drzew i warsztaty ekologiczne odbywają się w ramach akcji „Nie bądź plastik” zainicjowanej przez NEPI Rockcastle. Partnerem merytorycznym akcji w 12 miejscach na terenie całej Polski, podczas których zostanie zasadzone łącznie 24 tys. drzew, jest organizacja Dotlenieni.org. Nasadzenia będą realizowane we współpracy z samorządem lokalnym i podległymi im zarządami zieleni.

***

Dotlenieni.org (Dotlenieni) to startup społeczny, którego misją jest realne działanie na rzecz środowiska poprzez tworzenie nowych obszarów zieleni oraz dostarczanie narzędzi, za pomocą których przedstawiciele biznesu będą mogli angażować się w działania prospołeczne. Zwracają uwagę na pogarszający się w Polsce stan powietrza i postawili na zaadresowanie tego problemu poprzez nasadzanie drzew i zieleni miejskiej. Wszystko to, dzięki współpracy z partnerami ze świata biznesu, nauki i sztuki. Takie oddolne inicjatywny mają – ich zdaniem - największy wpływ na wzrost świadomości społecznej i kształtowanie postaw obywatelskich.