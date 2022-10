Kaliningrad to teraz czeski Královec. Czesi śmieją się z rosyjskiej propagandy, organizują referendum i przyłączają do swojego kraju Kaliningrad. Kaliningrad podzielony między Polskę i Czechy

Skoro Putin mógł przy pomocy pseudoreferendów przyłączyć niezgodnie z międzynarodowym prawem cztery ukraińskie obwody, to internauci mogą podzielić Kaliningrad. Media społecznościowe zalała fala memów, udowadniając, jak niepoważnie wyglądało to posunięcie przywódcy Rosji.

W 2014 roku Rosja najeżdża na Ukrainę i przywłaszcza sobie Krym. W 2020 roku nielegalnie zajmuje cztery ukraińskie obwody: doniecki, ługański, chersoński oraz zaporoski. Robi to na oczach całego świata za pomocą pseudoreferendów – których wynik jest już z góry zwycięsko ustalony dla Kremla. To wszystko było tak absurdalne, że nie mogło pozostać bez echa.

Pewien polski internauta wpadł na pomysł, aby „podzielić Kaliningrad tak, aby nasi bracia Czesi mieli w końcu dostęp do morza”. W tym celu w mediach społecznościowych opublikował fikcyjną mapę, na której widzimy podział Kaliningradu między Polskę, a Czechy. Czesi poszli o krok dalej i ... ogłosili referendum.

Czesi śmieją się w ten sposób z pseudoreferendów zorganizowanych przez Putina w Ukrainie. Skoro Rosja jako agresor mogła zorganizować takie referenda na okupowanym terytorium Ukrainy, to oni mogą zorganizować podobne głosowania w obwodzie kaliningradzkim. A jak wiadomo — Czesi to wesoły naród — więc złożyli petycję o przyłączeniu Kaliningradu do Czech, dodając do niej sporą dawkę humoru.

— Kaliningrad, po czesku znany również jako Královec, to rosyjskie miasto, które zostało założone na cześć króla czeskiego Przemysła Ottokara II. W czasie swojego istnienia miasto należało do Prus, Polski, Niemiec, a obecnie Rosji. Uważamy, że Rosja zbyt długo bawiła się z Kaliningradem i nadszedł czas, aby ponownie odesłać go w nowe ręce. A skoro miasto zostało założone na cześć króla czeskiego, powinno przejść w ręce prawowitego właściciela, czyli Czech — czytamy w petycji.

— Tak jak pokazała nam Rosja na Krymie, a teraz pokazuje nam na wschodzie Ukrainy, jest zupełnie w porządku, by wejść na terytorium obcego państwa, ogłosić tam referendum, a następnie zaanektować to terytorium — tłumaczą autorzy fikcyjnego głosowania.

Petycja spotkała się z dużą z aprobatą. Na Twitterze już powstało konto Královca, na którym ogłoszono, że po pomyślnym referendum" 97,9 procent mieszkańców miasta zagłosowało za połączeniem obwodu z Czechami i zmianą jego nazwy na czeską.