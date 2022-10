Seniorka z Olsztyna myślała, że inwestuje w kryptowaluty. Straciła prawie 70 tys. zł

Wizja szybkiego zarobku skusiła 62-latkę do inwestycji w kryptowaluty. Niestety, zamiast obiecanych zysków, kobieta straciła prawie 70 tys. zł. Pamiętajmy, że zarówno w świecie realnym, jak i wirtualnym, to my sami w pierwszej kolejności jesteśmy odpowiedzialni za bezpieczeństwo naszych oszczędności.

We wtorek (4 października) do Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie zgłosiła się 62-latka, która poinformowała, że mogła paść ofiarą oszustów. Z relacji pokrzywdzonej wynikało, że na początku września otrzymała maila z ofertą inwestycji w kryptowaluty. Kobieta zainteresowana współpracą postanowiła wysłać swoje dane osobowe wraz z numerem telefonu. Następnego dnia z 62-latką skontaktowała się osoba podająca się za przedstawiciela firmy zajmującej się obrotem wirtualnych walut. Mężczyzna przekazał pokrzywdzonej podstawowe informacje o formach inwestycji i polecił jej zainstalowanie aplikacji do zdalnej obsługi pulpitu jej komputera.

Kobieta zachęcona perspektywą szybkiego zysku postępowała zgodnie z przekazanymi instrukcjami – zainstalowała oprogramowanie i przez kamerkę internetową pokazała swój dowód osobisty oraz wyciągi z konta bankowego. Pokrzywdzona systematycznie wpłacała również określone kwoty pieniędzy, które miały ulec pomnożeniu w zawrotnym tempie. 62-latka w tym celu zgodziła się nawet na zaciągnięcie pożyczki w banku.

Dopiero po kilku tygodniach kobieta zorientowała się, że osoba, z którą współpracuje, może nie być wiarygodna. Pokrzywdzona postanowiła natychmiast wycofać zainwestowane środki. Wtedy rzekomy makler giełdowy przekazał jej, że w tym celu musi wpłacić kolejne pieniądze na podane konto. Pokrzywdzona, będąc przekonana, że to pozwoli jej uwolnić się od problemów, postanowiła pożyczyć pieniądze, co ostatecznie okazało się złudne. Po kilku dniach 62-latka otrzymała następną wiadomość z informacją o wpłacie jeszcze większej kwoty pieniędzy, aby wykupić zgromadzone kryptowaluty. Wtedy dopiero kobieta przekonała się, że padła ofiarą oszustów i zgłosiła sprawę olsztyńskim policjantom. Łączna wartość strat to prawie 70 tysięcy złotych.