W miejscowości Stępień powstała jedna z największych farm fotowoltaicznych w Polsce

Czwarty października to data wyjątkowa dla gminy Braniewo. To właśnie w tym dniu zakończyła się budowa olbrzymiej farmy fotowoltaicznej na terenie miejscowości Stępień. Wykonania inwestycji podjęła się spółka Wento, inwestorem jest natomiast firma Equinor.









Equinor przejął spółkę Wento wraz z jej portfelem projektowym w maju 2021 roku.

— Dzięki Wento możemy poszerzać nasze portfolio fotowoltaiczne na jednym z najszybciej rozwijających się rynków energii odnawialnej w Europie. W pierwszym roku naszych wspólnych działań rozpoczęliśmy proces budowy trzech farm fotowoltaicznych w Polsce, o łącznej mocy netto wynoszącej 171 MW. Dzisiaj z dumą prezentujemy pierwszą z nich, a pozostałe dwie powinny być gotowe w latach 2023-2024 — zapowiada Olav Kolbeinstveit, senior vice president renewables, power and markets w Equinor. — Inwestycja ma na celu odejście od konwencjonalnych źródeł energii oraz inwestowanie w te odnawialne, co przyniesie wymierne korzyści dla środowiska i bezpieczeństwa energetycznego. Co więcej, taka inwestycja jest w stanie pozyskiwać prąd na potrzeby kraju, a co za tym idzie przynieść wymierne oszczędności. Farma fotowoltaiczna w Stępniu to przykład doskonałej współpracy samorządu z inwestorem i wykonawcą. Dzięki takiej współpracy na Warmii i Mazurach tworzymy korzystny klimat dla tego typu inwestycji. Z korzyścią dla nas i dla klimatu — mówi wójt gminy Braniewo Jakub Bornus.

Farma w miejscowości Stępień jest jedną z największych w Polsce. Składa się ze 100 tysięcy paneli słonecznych rozlokowanych na obszarze 65 hektarów.

— Wyprodukuje 61 GWh energii rocznie, co odpowiada zapotrzebowaniu około 31 000 polskich gospodarstw domowych. Przy budowie i na etapie funkcjonowania farmy inwestor współpracuje z lokalnymi wykonawcami, wspierając rozwój polskiego łańcucha dostaw w zakresie instalacji solarnych — informuje firma Equinor.









— Polska przechodzi transformację energetyczną i aktywnie rozwija krajowy potencjał wytwórczy z OZE, by odpowiedzieć na zapotrzebowanie na dostawy energii, a jednocześnie zwiększać bezpieczeństwo energetyczne. Equinor uczestniczy w realizacji tych ambicji, rozwijając opartą na różnych źródłach ofertę energetyczną dla Polski, w tym w zakresie energetyki odnawialnej na lądzie i morzu w naszym kraju — komentuje Michał Jerzy Kołodziejczyk, prezes zarządu Equinor Polska. I zaznacza: — Potencjał odnawialnych źródeł energii, które pomogą w dekarbonizacji systemu energetycznego, jest w Polsce nadal bardzo wysoki. Dynamiczny rozwój kolejnych źródeł zielonej energii pozwoli na zmianę struktury miksu energetycznego, wciąż w dużej mierze opartego na węglu.

Co dalej?

— Dla energii produkowanej przez farmę fotowoltaiczną Stępień, Equinor zamierza zawrzeć umowę PPA, zapewniając w ten sposób przewidywalne przychody i zwrot z inwestycji. Całość produkcji zostanie włączona do rosnącego portfela energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych zarządzanego przez Equinor, co pozwoli uzyskać dodatkową wartość z optymalizacji i handlu — wyjaśnia inwestor.

— Wento dostarcza aktywa najwyższej jakości oparte o zaawansowane technologie, zapewniając jednocześnie atrakcyjne zwroty z inwestycji. Zakończona z sukcesem budowa farmy fotowoltaicznej o takiej skali to kolejny krok na drodze realizacji strategii biznesowej Wento, w ramach której stale rozbudowujemy nasze portfolio. Łączna moc naszych rozwijanych w Polsce projektów lądowej energetyki odnawialnej to 1,7 GW — przekazuje Wojciech Cetnarski, prezes zarządu Wento.