Sekretarz generalny PiS o odejściu Pawła Solocha: to musiały być bardzo ważne powody

W obecnej sytuacji musiały być bardzo ważne powody, jeśli pan minister Paweł Soloch musiał podjąć taką, a nie inną decyzję; jesteśmy mu wdzięczni za to, co robił do tej pory - mówił w środę sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski.

Kancelaria Prezydenta poinformowała we wtorek, że prezydent Andrzej Duda z dniem 10 października 2022 r. odwoła ministra Pawła Solocha z funkcji sekretarza stanu w KPRP oraz szefa BBN. Soloch ma zostać powołany na stanowisko doradcy społecznego prezydenta. W komunikacie wskazano, że odejście ministra Solocha ze stanowiska "podyktowane jest względami osobistymi i następuje w uzgodnieniu z Prezydentem RP".

"Musiały być bardzo ważne powody. Z tego co czytałem w oświadczeniu pana ministra, to względy osobiste i prywatne. W obecnej sytuacji musiały być bardzo ważne powody, jeśli pan minister musiał podjąć taką, a nie inną decyzję" - ocenił sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski w Programie Pierwszym Polskiego Radia.

"Jesteśmy mu wdzięczni za to, co robił do tej pory, bo na tym stanowisku, dosyć odpowiedzialnym, szczególnie wobec sytuacji za naszą wschodnią granicą, jego działania były bardzo konkretne i za to jesteśmy mu wdzięczni" - dodał polityk.

Soloch został powołany przez prezydenta Dudę na stanowisko szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego w randze sekretarza stanu 7 sierpnia 2015 r.

Wcześniej pracował w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Ministerstwie Obrony Narodowej (1992–1998), był także wicedyrektorem w Departamencie Spraw Obronnych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (1998–1999). W latach 1999–2001 był dyrektorem Departamentu Bezpieczeństwa Powszechnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Od 2004 r. do 2005 r. był doradcą Prezydenta Warszawy.

W latach 2005–2008 pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, a od listopada 2005 r. także szefa Obrony Cywilnej Kraju. Był doradcą szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego (2008–2010) i ekspertem w Instytucie Sobieskiego (2010–2014). W 2013 r. powołany do zarządu Instytutu Sobieskiego w latach 2014–2015 pełnił funkcję prezesa Instytutu. (PAP)

