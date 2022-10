2 mln tabletek jodku potasu i prawie 500 punktów dystrybucji na Warmii i Mazurach

Tabletki z jodkiem potasu dotarły na Warmię i Mazury. W regionie wyznaczono 456 miejsc dystrybucji. W tej chwili znajdują się w urzędach miast i gmin. W przypadku zagrożenia z magazynu zarządzania kryzysowego będą one przewożone do wyznaczonych miejsc i wydawane mieszkańcom w wyznaczonych punktach. Zostaną przetransportowane m.in. do szkół, gminnych ośrodków kultury, ośrodków zdrowia, Ochotniczych Straży Pożarnych, aptek czy do sołtysów. Będą też punkty mobilne

Do każdego wydanego preparatu dołączona zostanie ulotka z rekomendacjami.

W razie podania sygnału o rozpoczęciu wydawania tabletek, dystrybucja będzie "ślepa" to znaczy nie będzie konieczność przedstawiania jakichkolwiek zaświadczeń, podawania numeru PESEL. Każdy kto przyjdzie do miejsca wydawania tabletek, taką otrzyma.

Wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki zapewnił, że w regionie jest wystarczająca liczba tabletek czyli ponad 2 mln, zdecydowanie większa niż liczba mieszkańców. W województwie warmińsko-mazurskim mieszka 1 mln 420 tys. osób.

Przekazanie tabletek z jodkiem potasu ma charakter prewencyjny. Zagrożenie skażeniem radiacyjnym jest bardzo mało prawdopodobne. Nie ma żadnych oznak nietypowej aktywności wokół arsenału nuklearnego będącego w dyspozycji Moskwy po ostatnich groźbach nuklearnych Władimira Putina.

Jodek potasu ma za zadanie zablokować tarczycę przed wchłanianiem radioaktywnego jodu. Co najważniejsze — tabletki powinny być przyjęte dopiero po komunikacie o potencjalnym zagrożeniu radiacyjnym. Przyjmowanie jodu na własną rękę bez potrzeby może zaszkodzić.