Tabletki z jodkiem potasu trafiły już do Elbląga. Punkty dystrybucji zlokalizowane są w szkołach oraz w dwóch elbląskich szpitalach

Jodek potasu pochodzi z zapasów strategicznych. Miejscem jego wydawania, w przypadku zagrożenia, będą szkoły i ośrodki zdrowia, ale także ośrodki kultury, OSP czy apteki, a nawet sołtysi. Wyznaczenie rozbudowanej sieci punktów dystrybucji jodku potasu wynika z decyzji rządu premiera Mateusza Morawieckiego.

Zarówno wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki, jak i dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Krzysztof Kuriata zapewnili, że w tej chwili nie ma powodów do niepokoju i bezpośredniego zagrożenia skażeniem radioaktywnym. Zapasy stabilnego jodu są w postaci tabletek.

O tym, gdzie dokładnie dostępny będzie jodek potasu, mieszkańców mają informować gminy i to na nich spoczywa ten obowiązek. Wojewoda zaprezentował ulotkę, która będzie rozdawana mieszkańcom regionu. Zawiera podstawowe informacje na temat zarówno dawkowania tabletek z jodkiem potasu, jak i źródeł informacji na temat ewentualnego zagrożenia skażeniem radiacyjnym.

— Chciałbym podkreślić, że w naszym województwie, tak jak w całym kraju, nie ma w tej chwili zagrożenia. Przygotowujemy się, aby w razie konieczności wydawanie jodku potasu było jak najszybsze — powiedział wojewoda Artur Chojecki.

I dodał: — Działania rządu są prowadzone z wyprzedzeniem, by w razie realnego zagrożenia tabletki były blisko mieszkańców i mogły zostać w szybkim tempie im podane.

Tabletki z jodkiem potasu już trafiły do elbląskiego samorządu. Obecnie znajdują się w Urzędzie Miejskim i stąd zostaną przekazane do wyznaczonych miejsc, w których w razie potrzeby będą wydawane.

— Tabletki przekazano do Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Elblągu. Elbląg otrzymał 169.750 tabletek. Tabletki z chwilą otrzymania polecenia od wojewody trafią od punktów dystrybucji, które zlokalizowane są w szkołach podstawowych i średnich (publicznych) oraz w dwóch elbląskich szpitalach. Stamtąd bezpośrednio do obywateli — poinformowała Joanna Urbaniak, rzecznik prasowy prezydenta Elbląga.

Należy podkreślić, że profilaktyczne przyjmowanie jodku potasu na własną rękę jest odradzane przez lekarzy i specjalistów.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Katarzynę Dośla-Szcześniak, dyrektorkę wydziału zdrowia w Warmińsko-Mazurskiem Urzędzie Wojewódzkim, dawkowanie tabletek ze stabilnym jodem zależy od wieku, a zastosowanie większej lub mniejszej od zalecanej może zagrażać zdrowiu. Dla dorosłych do 60 roku życia i dzieci powyżej 12 roku życia przewidziana jest dawka 2 tabletek. Dla dzieci od 3 do 12 roku życia — jedna tabletka. Małe dzieci od 1 miesiąca do 3 lat mogą przyjąć tylko pól tabletki, a noworodki jedną czwartą. Dawka dla kobiet w ciąży i karmiących piersią to 2 tabletki.

Decyzję rządu i idące za nimi dyspozycje wojewody wynikają z potencjalnych zagrożeń, które mogą pojawić się podczas walk toczonych w Ukrainie z Rosją, a także zapowiedzi możliwości użycia broni jądrowej przez rosyjskiego agresora. Po awarii elektrowni atomowej w Czarnobylu był wydawany również jodek potasu, tyle że w postaci płynu lugola.