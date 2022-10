Najniżej położony punkt Polski już nie w Raczkach Elbląskich a w Marzęcinie

Okazuje się, że najniżej położony punkt w Polsce znajduje się w Marzęcinie na Pomorzu – tak bowiem wynika z Małego Rocznika Statystycznego Polski na 2022 rok. Ten temat już kilka lat temu podjęli geodeta z powiatu nowodworskiego Jacek Gross i historyk Edmund Łabieniec.

Według analizy starych map, która została przez nich przeprowadzona, wywnioskowali, że tereny pod Marzęcinem były kiedyś dnem Zalewu Wiślanego.

Już w 2013 wykazali oni, że we wsi Marzęcino mieści się depresja, sięgająca 207 cm p.p.m. Ich odkrycie zostało wstępnie potwierdzone przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii, jednak do tej pory Raczkom Elbląskim nie odebrano tytułu najniżej położonego punktu w Polsce. To się jednak zmieniło wraz z publikacją Małego Rocznika Statystycznego Polski na 2022 rok. Informację o najniżej położonym punkcie we wsi Marzęcino znajdziemy na 19 stronie rocznika.

— Po ponad 9 latach naszych starań, Główny Urząd Statystyczny zamieścił informację, że najniższy punkt w Polsce znajduje się w Marzęcinie. Rocznik Statystyczny 2022 zawarł informację o uznaniu najniższego punktu o rzędnej 2.2 p.p.m. Bardzo dziękuję Edmundowi Łabieniec za inicjatywę i pomysł, dzięki któremu udało się zrobić coś odkrywczego dla naszego powiatu. Yes! Yes! Yes! — poinformował na portalu społecznościowym starosta nowodworski Jacek Gross.