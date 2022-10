Breaking Bad w Polsce. Policjanci CBŚP zlikwidowali narkotykowe laboratorium [ZDJĘCIA]

Co prawda nie u nas, a na Dolnym Śląsku, ale te zdjęcia trzeba zobaczyć. Policjanci CBŚP zlikwidowali laboratorium bardzo niebezpiecznej substancji, jaką jest metamfetamina. Do sprawy zatrzymano dwóch tzw. chemików, zabezpieczono urządzenia i substancje niezbędne do produkcji narkotyku oraz przejęto metamfetaminę. Okoliczności śledztwa wyjaśnia Prokuratura Rejonowa w Lubaniu.