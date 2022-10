70 lat Radia Olsztyn

Siedemdziesiąt lat historii Radia Olsztyn to również siedemdziesiąt lat historii regionu zapisanej w dźwiękach. To najważniejsze dla mieszkańców naszego regionu wydarzenia, które stacja relacjonowała. To tysiące godzin nagrań z wydarzeń kulturalnych, sportowych, politycznych czy gospodarczych. To niezliczone ilości nagrań w studiu i w terenie, to rozmowy – te oficjalne i te osobiste, to więzi, które udało się stworzyć przez lata ze słuchaczami. Radio Olsztyn to wreszcie kilka pokoleń dziennikarzy i słuchaczy, którzy codziennie spotykają się przy radioodbiornikach.

Znamy się ze słyszenia

„Ja pana znam ze słyszenia. Ja pana w radiu słyszałem” – te słowa często padają z ust słuchaczy, którzy mają okazję spotkać gdzieś przypadkiem dziennikarzy Radia Olsztyn.





Ja raz spotkałem się nawet z rozczarowaniem. Słuchaczka rozpoznała mnie w sklepie właśnie po głosie i z wyczuwalną nutą zawodu manifestowaną głębokim westchnieniem powiedziała: ojej to pan ma brodę, szkoda. No cóż – czasem trzeba stawić czoła również wyobrażeniom słuchaczy. To jest piękne, kiedy ktoś poznaje nas właśnie po głosie. Często towarzyszy temu radość połączona z zaskoczeniem, bo zdarza się, że słuchacze wyobrażali nas sobie inaczej, a rzeczywistość ich zaskakuje. Te reakcje są bardzo miłe i zabawne, zwłaszcza kiedy dowiadujemy się, że w ich oczach byliśmy starsi, niżsi, albo wyżsi – w każdym razie zupełnie inni niż w rzeczywistości – mówi dziennikarz Radia Olsztyn Marek Lewiński.Ja raz spotkałem się nawet z rozczarowaniem. Słuchaczka rozpoznała mnie w sklepie właśnie po głosie i z wyczuwalną nutą zawodu manifestowaną głębokim westchnieniem powiedziała: ojej to pan ma brodę, szkoda. No cóż – czasem trzeba stawić czoła również wyobrażeniom słuchaczy.

Podobne doświadczenia ma większość radiowców, którzy wymieniają się często swoimi doświadczeniami z udziałem słuchaczy.

To jest właśnie magia radia

Takich zabawnych historii nie brakuje również na antenie, kiedy dziennikarze Radia Olsztyn „wchodzą na żywo” ze słuchaczami. Czasem jest wesoło, czasem nerwowo, ale zawsze udaje się zgrabnie wybrnąć z tych nieoczekiwanych sytuacji.

Nasze archiwa pełne są dźwięków, które chętnie przypominamy sobie przy różnych okazjach. To zarówno wpadki antenowe dziennikarzy, jak i zabawne sytuacje z udziałem naszych słuchaczy. Ale to jest właśnie magia radia nadającego na żywo – mówi pani Agnieszka z działu archiwizacji Radia Olsztyn.

Na żywo, na okrągło, na czasie

Radio Olsztyn, choć już z 70-letnim stażem, nie zostaje z tyłu i na bieżąco podąża śladem oczekiwań słuchaczy.

Jesteśmy radiem, które nadaje cała dobę, które stawia na bezpośredni kontakt ze słuchaczem, na te interakcje po obu stronach radioodbiornika, które możliwe są tylko dzięki programowi „na żywo” – mówi prezes Radia Olsztyn Leszek Sobański.

Oczywiście rozwijamy się również technologicznie. Dziś radio to także strona internetowa, aplikacja mobilna, streaming video, media społecznościowe. Podstawą jest oczywiście dźwięk, ale chcemy, aby ten dźwięk był dostępny dla jak największej liczby użytkowników, naszych słuchaczy. Korzystamy z nowych technologii, bo one dają nam również wiele możliwości prezentowania materiałów bardzo szybko – dodaje szef Radia Olsztyn.



Przeszłość w teraźniejszości

Radio to jednak coś więcej niż newsy, audycje i relacje. To swoisty mały świat, w którym codziennie dziennikarze spotykają się ze słuchaczami. Jedni witają z radiem dzień, inni są z Radiem Olsztyn przez cały dzień, a jeszcze inni włączają je na dobry koniec dnia.

Mamy świadomość, że nie zawsze słuchacz może być z nami cały czas, dlatego wszystkie audycje, które emitujemy są dostępne na stronie archiwum Radia Olsztyn – mówi dyrektor działu komunikacji i wsparcia programu Żaneta Zwierko.

Ta myśl, dotycząca dostępności niemal wszystkiego, co pojawia się na antenie była głównym impulsem dla stworzenia dźwiękowego archiwum Radia Olsztyn. Obecnie w zakładce z podcastami znajduje się blisko 40 tysięcy dźwięków i audycji podzielonych na kategorie. Baza ta jest też na bieżąco uzupełniana. Dzięki bogatemu archiwum i obecnej technologii słuchacze mogą zrobić krok z teraźniejszości w przeszłość i odnaleźć wiele ciekawych audycji o rozmaitych miejscach, osobach czy wydarzeniach. To ogromna baza wiedzy o regionie.

Jak mówią pracownicy działu archiwizacji – przesłuchanie wszystkich dostępnych materiałów dźwiękowych zajęłoby słuchaczowi lata. To świadczy o tym, jak bogata jest taśmoteka rozgłośni.



Radio Olsztyn dziś

Dziś Radio Olsztyn to ponad siedemdziesięciu pracowników, trzy prężnie działające redakcje w Olsztynie, Elblągu i Ełku, całodobowy program regionalny i wyspecjalizowany program w systemie DAB+ „Radio Warmii i Mazur”, który olsztyńska rozgłośnia zaczęła nadawać jako pierwsza w Polsce. To również nowoczesne studia nagraniowe i wozy transmisyjne, intuicyjna strona internetowa i dostępne z każdego miejsca podcasty. To jakość mierzona tradycją i odpowiadająca wyzwaniom współczesności.

Jesteśmy cała dobę ze słuchaczem i dla słuchacza. Chcemy, aby nasi odbiorcy mieli komfort słuchania Radia Olsztyn w każdych warunkach, w każdym miejscu, o każdej porze. Na nasze dziś składa się praca pokoleń dziennikarzy, ale także uwarunkowania współczesnego świata, oczekiwania w stosunku do współczesnych mediów. Nie byłoby dziś bez wczoraj i niewątpliwie trzeba o tym pamiętać. Tworząc nowe musimy zachowywać to, co było i nadal jest zrębem tej rozgłośni – misja, jakość i dbałość o słuchacza – podkreśla redaktor naczelny Radia Olsztyn Leszek Sobański.

Sztukmistrzowie dźwięku

Radio to niezmiennie system naczyń połączonych – od tematu, przez produkcję, po montaż emisję i archiwizację. Przez siedemdziesiąt lat zmienił się świat, w którym funkcjonujemy. Technika poszła do przodu, jakość dźwięku jest coraz lepsza, szybkość przesyłu danych coraz większa, możliwości coraz szersze. Ale czy w dzisiejszym obrazkowym świecie radio to nadal atrakcyjne medium?

Głęboko wierzę, że nasza rozgłośnia to ważne i atrakcyjne medium od pokoleń i dla pokoleń mieszkańców Warmii i Mazur. Staramy się być w ciągłym kontakcie z naszymi słuchaczami i malować dźwiękiem to, co jako dziennikarze widzimy i czego doświadczamy. Nasze radio jest obecnie w pierwszej trójce jeśli chodzi o słuchalność. Przed nami są tylko stacje ogólnopolskie. Oczywiście chcemy, aby ta słuchalność rosła, aby przybywało nam odbiorców z różnych grup wiekowych. To nasz cel na kolejne lata – wsłuchiwać się niezmiennie w oczekiwania tych, z którymi witamy się codziennie przed radioodbiornikiem – podsumowuje Leszek Sobański.