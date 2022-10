Olsztyn na jesień staje się zielony. Trwa wielkie nasadzanie drzew

Jesień to doskonały moment, by w publicznej przestrzeni pojawiły sie nowe nasadzenia. Tak właśnie dzieje się w stolicy Warmii i Mazur. To nie tylko drzewa sadzone przy okazji tramwajowego projektu, ale i mniejsze rozwiązania, które sprawią, że Olsztyn będzie jeszcze bardziej kolorowy.

Największym przedsięwzięciem jest bez wątpienia sadzenie drzew realizowane wraz z budową nowej, tramwajowej infrastruktury. Około tysiąca sztuk posadzi bezpośrednio wykonawca nowej linii. Ale to tylko część przedsięwzięcia związanego z zazielenieniem ogromnej części stolicy Warmii i Mazur. Bowiem do końca przyszłego roku w Olsztynie pojawi się dodatkowych 1835 drzew, 1470 krzewów, 6536 bylin oraz prawie 33 tys. kwiatów cebulowych.

Dotychczas ponad setka drzew została posadzona na terenie w pobliżu oczka wodnego przy ul. Głowackiego za hostelem Relaks. Kolejnych kilkadziesiąt sztuk pojawiło się wzdłuż ul. Żonierskiej, między Mazowieckiego a Dworcową, przy Kanta czy Krasickiego.

— Te drzewa już odmieniają charakter wielu przestrzeni naszego miasta – mówi prezydent Piotr Grzymowicz. — To nie tylko wizualna poprawa, w ten sposób dbamy o nasze otoczenie, aby zapobiegać negatywnym skutkom zmian klimatycznych.

Do końca października zaplanowanych jest szereg kolejnych nasadzeń. Przedstawiciele specjalistycznej firmy, która realizuje to zadanie zapowiedzieli, że dodatkowe drzewa pojawią się w Śródmieściu (84 sztuki), os. Kormoran (117), os. Kościuszki (2), os. Mazurskie (54), os. Podgrodzie (10), os. Nagórki (92). To razem da 359 sztuk, a wraz z dotychczas posadzonymi - 687 sztuk nasadzeń, co oznacza realizację ponad 1/3 zadania.

To nie jedyne nasadzenia, które już wkrótce będą cieszyć olsztynian i gości naszego miasta. Trwają bowiem prace związane z zagospodarowaniem przestrzeni po pawilonie, który przez lata funkcjonował w pobliżu muru Aresztu Śledczego oraz sali sportowej klubu Gwardia przy al. Piłsudskiego.

Niewielki budynek, w którym przed laty mieściły się m.in. azjatycka restauracja oraz sklep z używaną odzieżą już został rozebrany. Natomiast w jego miescu powstanie zielona enklawa, która jeszcze doda charakteru tej części Śródmieścia.

— Będą tam rabatki, żywopłot, ustawimy też kilka ławek – mówi miejska ogrodnik, Tekla Żurkowska. — Początkowo te rośliny nie będą oczywiście imponujących rozmiarów, ale z czasem rozrosną się i, nie mam wątpliwości, stworzą w tym miejscu miły zakątek. Zaplanowaliśmy tam m.in. żywopłot grabowy, byliny, hortensje, magnolie czy róże, nawiązujące do już posadzonych wzdłuż al. Piłsudskiego. Skwer będzie mieć powierzchnię ok. 100 m2.

Jeszcze w tym roku odświeżenie i wzbogacenie zieleni czeka ul. Dąbrowszczaków. Niemal tysiąc bylin posadzonych zostanie w pasie drogowym między budynkami nr 3 a 6. Natomiast w następnym roku nowe rabaty mają powstać przy skrzyżowaniu ul. Dąbrowszczaków z Mickiewicza, w pobliżu budynku, gdzie jeszcze niedawno działała księgarnia.