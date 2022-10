Prezes PiS: chcemy być wolni, chcemy móc stanowić wspólnotę wolnych narodów

Chcemy być wolni, chcemy móc stanowić wspólnotę i chcemy, by także inni mogli być wolni, byśmy żyli we wspólnocie wolnych narodów - powiedział w niedzielę prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński podczas wystąpienia w Stargardzie. Nie chcemy niczyjej dominacji - dodał.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas niedzielnego spotkania z mieszkańcami Stargardu (woj. zachodniopomorskie) wskazywał, musimy się przeciwstawić upadkowi cywilizacji chrześcijańskiej, która - według niego - jest najlepszą cywilizacją w dziejach świata dla jednostki i narodów.

"Polska, z tym naszym oporem przeciwko temu (...), jest w Europie, w świecie, państwem bardzo ważnym, bo walczymy nie tylko nasze narodowe interesy, walczymy też o interesy znacznie szersze" - powiedział.

"Chcemy być wolni, chcemy móc stanowić wspólnotę i chcemy, by także inni mogli być wolni, byśmy żyli we wspólnocie wolnych narodów" - powiedział. "Nie chcemy niczyjej dominacji" - podkreślił Kaczyński. "Chcemy być gotowi do odparcia wszelkiego rodzaju agresji politycznych awanturników. Ludzi, którzy chcą cofnąć historię, którzy chcą odebrać wolność całym narodom i niszczyć całe narody" - zaznaczył.

Jak dodał, Rosjanie nie ukrywają, ze ich celem na Ukrainie jest nie tylko zniszczenie państwa ukraińskiego, ale też narodu. "Rosjanie twierdza, że nie ma Ukrainy, to można też powiedzieć, że nie ma narodu polskiego i nie ma też innych, dlatego musimy być gotowi i silni" - mówił.

Prezes PiS dodał, że trzeba kontynuować program, który PiS podjął już w 2005, 2006 i 2007 roku i do którego wrócił w 2015 roku. Według szefa PiS, został on nie tylko przygotowany i ogłoszony, ale w ogromnej mierze zrealizowany.

Przypomniał m.in. o uszczelnieniu luki w podatku VAT, która przyniosła ogromne pieniądze. "W ostatnich 7 latach przyniosło nam to prawie 1 bilion dodatkowych złotych" - powiedział.

"Tylko dzięki temu mogliśmy spełnić inna naszą zapowiedź, która była traktowana jako główna, czyli podjąć politykę społeczną na wielką skalę, czego symbolem był program 500 plus" - dodał.

Jednocześnie zaznaczył, że to nie tylko 500 plus, bo takich programów było znacznie więcej. (PAP)

lgs/ emb/ agz/